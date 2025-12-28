ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಭದ್ರಾವತಿ ನಡುವೆ ಮುಗಿಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತಪ್ಪದ ಕಿರಿಕಿರಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾವತಿ ನಡುವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗಿದೆ.
Published : December 28, 2025 at 2:02 PM IST|
Updated : December 28, 2025 at 3:22 PM IST
ವರದಿ : ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್. ಈ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಭದ್ರಾವತಿ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಡುವಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರ ಗೋಳು ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 40 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಗಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ.
ಭದ್ರಾವತಿಯ ಬೈಪಾಸ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೈಪಾಸ್ನಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜನರ ಅಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿಯ ಶಿಮೂಲ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಧಾನಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಂಭಾಗದ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದರ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ದಿನ ನಿತ್ಯ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳು ಬಂದಾಗ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕಾಮಗಾರಿ ಧೂಳು ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಅರಸಿಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿ, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿ ನಾಗರಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಭದ್ರಾವತಿ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿಯ ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ತಿರುವು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ 33 ಕಿ. ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 33 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 30 ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನವೇ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 29 ಕಡೆ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿಯ ಜೇಡಿಕಟ್ಟೆ, ಬಾರಂದೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಮಲವಗೊಪ್ಪದ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ಭೂ ಸ್ವಾದೀನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
