ಡಿ. 8ಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ: ಸಭಾಪತಿ ಹೊರಟ್ಟಿ
ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 25, 2025 at 9:18 PM IST
ಧಾರವಾಡ: "ಡಿ. 8ಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಮಯ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಯಾವೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಲರ್ ಕಳಿಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಡುವೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
"ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮತ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಮತ ಹಾಕುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೇಳುವುದು ತಪ್ಪು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಶಾಸಕರೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.
ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅದು ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿನೋ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿನೋ, ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋರು, ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೋ ಈ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ನಮಗೂ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಿ ಅವರದ್ದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ವಿನಾಕಾರಣ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಾರದು. ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ. ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ" ಎಂದರು.
ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ, ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ ಈಶ್ವರ ನಿಂದನೆ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದ್ದವರು ಇಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತಾರಾ ತಿಳಿದುಕೋಬೇಕು. ಶಾಸಕರಾದವರು ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಶಾಸಕರಾದವರು ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯತೆ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್: ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ