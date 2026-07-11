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ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ‌ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಜೀವಕಳೆ ತಂದ ಮಳೆ: ಈಗಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೀಗಿದೆ

ರಾಜ್ಯದ 12 ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, 2 ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

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ಕೆಆರ್​ಎಸ್​ ಜಲಾಶಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 11, 2026 at 12:19 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಜುಲೈ ಆರಂಭದಿಂದ ಮಲೆನಾಡು, ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ ತಂದಿದೆ. ಜುಲೈ 10ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ವಿವರವನ್ನು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಹರಿವು ಬಂದಿದೆ. ಜುಲೈ 1ರಂದು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 20.90 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ 57.07 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು (ಶೇ.46) ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 36 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ 88.38 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿತ್ತು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 29.94 ಟಿಎಂಸಿ (ಶೇ.20) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ 14 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಜಲಾಶಯ ಸೇರಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ದಿನ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 88.88 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು.

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 7.74 ಟಿಎಂಸಿ (ಶೇ.25) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 3 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 17.66 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಇತ್ತು.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 36.60 ಟಿಎಂಸಿ (ಶೇ.25) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 29.46 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು 7 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸದ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 71.83 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 21.06 ಟಿಎಂಸಿ (ಶೇ.57) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 35.08 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 8 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ(ಕೆಆರ್​ಎಸ್​)ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 14.50 ಟಿಎಂಸಿ (ಶೇ.29) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ 8 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 46.10 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿತ್ತು.

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 10.43 ಟಿಎಂಸಿ (ಶೇ.53) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 18.10 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 31.26 ಟಿಎಂಸಿ (ಶೇ.44) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 56.79 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 71.54 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ 7 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 17.47 ಟಿಎಂಸಿ (ಶೇ 34) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 10 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನದಂದು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 44.17 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿತ್ತು.

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TAGGED:

WATER RESOURCES DEPT
DAM WATER LEVEL
ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ
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WATER LEVELS OF RESERVOIRS

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