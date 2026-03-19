45 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ; ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಯಿಂದ ಗಂಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಆದಿಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು 45 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ದೇವಿರಮ್ಮನವರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಯಿಂದ ಗಂಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬಂದಿರುವ ಆದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 19, 2026 at 5:17 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸದಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಗ್ರಾಮಗಳು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರದಿಂದ ಗಂಗೆ ತರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಯಿಂದ ಗಂಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆಯೇ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. ಕಾಫಿನಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಆಚರಣೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಆಚರಣೆಗೆ ಸದ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿಯ ಆದಿಹಳ್ಳಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು, 45 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ದೇವಿರಮ್ಮನವರ ಅದ್ಧೂರಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಊರಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಯ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಳ್ಳಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗದ್ದಿಗೆಯಿಂದ ಗಂಗೆ ತರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದಿಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಗೆ ಊರಿನ ದೇವರುಗಳ ಅಡ್ಡೆಯ ಜೊತೆ ಬಂದು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಯ ಮುಳ್ಳಪ್ಪನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿ, ಗಂಗೆಯನ್ನು ಆದಿಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 45 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಬ್ಬದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಡಗರ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೇವಿರಮ್ಮನವರ ಅದ್ದೂರಿ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಮನು ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ನಾನು ಕಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಈಗ 6.338 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೇವರುಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನದಿಗಳ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ವೇದಾವತಿ ಹಾಗೂ ಯಗಚಿ ನದಿಗಳು ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ನಾವು ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ(ನಾಳೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ 45 ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಯಿಂದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಿರಮ್ಮನ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಯಿಂದ ಗಂಗೆ ತರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

