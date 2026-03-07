ETV Bharat / state

ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನೇ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ; ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು

ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

the-vidyanagar-police-have-arrested-the-accused-who-honeytrapped-a-businessman
ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 7, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ : ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ತಲೆಎತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡವನ್ನು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನೇ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವತಿ ತನ್ನ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸುಷ್ಮಿತಾ, ಬೆಕ್ಕಿನಕಣ್ಣು ಕೃಷ್ಣ, ರಾಹುಲ್, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ಅರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್. ತೆಕ್ಕಣ್ಣನವರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್. ತೆಕ್ಕಣ್ಣನವರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಿವಾಸಿ, 66 ವರ್ಷದ ಓರ್ವ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್​ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ 27 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಉದ್ಯಮಿಯೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಎಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಿಚಯ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಂತರ ಇವರು ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಳಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಖಾಸಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜೀ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೇರೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸಂತ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪದೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಉದ್ಯಮಿ 12 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ ಬಳಿ ಬರಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮೇಲಾಗಿ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಬಿಳಿಚೋಡು ವಾಸಿಯೊಬ್ಬ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರ ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ವಾಹನ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್​: 95 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ 21 ವಾಹನಗಳ ಜಪ್ತಿ

TAGGED:

VIDYANAGAR POLICE
SP SHEKHAR H TEKKANNAVAR
ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್
DAVANAGERE
HONEYTRAP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.