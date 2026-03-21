AI ಬಳಕೆ ನ್ಯಾಯದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ: ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್​ ಅಭಿಮತ

ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆಯ ನ್ಯಾಯದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಅದರ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಹೊರ ಬೀಳುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಐಯಿಂದ - ವಿವಾದಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 21, 2026 at 2:41 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆಯ ನ್ಯಾಯದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಅದರ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಹೊರ ಬೀಳುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ವತಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(ಎಐ)ಯಿಂದ - ವಿವಾದಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಾನೂನುಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿದಾನಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾನವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಕೀಲರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅನುಕೂಲಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಸಂಶೋಧನೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ AI ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಗದ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೇಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿವೆ, ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕೇವಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ನಿಜ ಜೀವನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅನುಭವಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮಾನವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

