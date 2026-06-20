ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಸದ ಅಡುಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಪಾಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಜೀವಿನಿ!: ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಕೆಸದೆಲೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಿರಿ!
ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕೆಸದೆಲೆಯಿಂದ ಹಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆಹಾರದ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಸದ ಬಳಕೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವವೂ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 20, 2026 at 5:05 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯದಿದ್ದರೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಸದೆಲೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿತ್ತಲಿನ ಬೇಲಿಗಳ ಬಳಿ, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳ ತೇವಭರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೆಸದ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ದಂಟುಗಳು ಇದೀಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಮಲೆನಾಡಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಸದೆಲೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ 'ಪತ್ರೊಡೆ' ನೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಅರೆದು ಕೆಸದೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸವರಿ, ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪತ್ರೊಡೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೂ ಕರಿಬೇವಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಖಾದ್ಯದ ಸುವಾಸನೆ ಎಂತಹವರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯದೇ ಇರದು.
ಪತ್ರೊಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೆಸದೆಲೆಯ ಚಟ್ನಿ, ದಂಟಿನ ಹುಳಿ ಹಾಗೂ ಕೆಸದ ಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಪಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮಳೆಗಾಲದ ಊಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ತರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಆಹಾರದ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಸದ ಬಳಕೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವವೂ ಇದೆ. ಎಲೆ ಮತ್ತು ದಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಸದ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತುರಿಕೆ ಗುಣವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಬಿಂಬಳ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಪಾಕ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಕೂಡ ಹೌದು.
ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಪಾಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಜೀವಿನಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಸದ ಅಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಸದ ಅಡುಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಪಾಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಮಂಜು, ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೊಪ್ಪೆಂದರೆ ಅದು ಕೆಸುವಿನ ಸೊಪ್ಪು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಸುವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕೆಸುವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟಾಗ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಈ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಾರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಿರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಸುವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿನೋದ್ ಬೊಗಸೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಹಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಸದ ಗುಣಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಗಲವಾದ ಎಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆ ಕಿತ್ತ ನಂತರವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆ ಚಿಗುರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಶಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು: ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಸದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಗಂಟು ಎಂಬ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಂಟು ಮಾಡುವಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ, ಮುದ್ದೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಸದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹದವಾಗಿ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ನಾಲಿಗೆ ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಸದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡರ ಗುಣಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಅದರ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿನೋದ್ ಹೇಳಿದರು.
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