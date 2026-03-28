ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೊರೆ ಹೋದೆ: ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಹೇಳಿಕೆ

ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಚಾಲಕನ ಸಜೀವ ದಹನಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Accident scene (left) Lorry driver (right)
ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ (ಎಡಬದಿ) ಲಾರಿ ಚಾಲಕ (ಬಲಬದಿ) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 28, 2026 at 3:39 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಲಾರಿಯೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಸಜೀವ ದಹನಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನೀಗ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1.20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಜೆ. ಸಿ. ನಗರದ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ 100 ಮೀಟರ್​ವರೆಗೂ ಕಾರನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ದು ರಾಜಕಾಲುವೆ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಬಡಿದಿದ್ದರೆ, ಲಾರಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರು ನಜ್ಜುಗೊಂಡು ಉಂಟಾದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಅಂಬುದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದರು.

ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ದೀಲಿಪ್ ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎನ್ ಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಸೆಕ್ಷನ್​ಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್​​ನಿಂದ ಸುಮಾರು 24.83 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 32 ಟನ್ ಕಂಬಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೆ. ತಡರಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ವಿಳಾಸ ಅರಿಯದೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಲಾರಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಪೈಪ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ವಿಫಲನಾದೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದೆ' ಎಂದು ಚಾಲಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಪಘಾತ ಎಸಗುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುವ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎನ್​ಎಸ್​ನಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸದ್ಯ ದುರಂತ ಸಂಬಂಧ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ತನಿಖೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಕ್ಯಾಬ್​ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಟ್ರಕ್: ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಸಜೀವ ದಹನ

