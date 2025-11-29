ETV Bharat / state

ವಾನರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದೈವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ‌ ಆರಾಧನೆ: ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನಿ!

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಇಳಿಂತಾಜೆ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಈ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಚರಣೆ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿ.

DAKSHINA KANNNADA DAIVARADHANE TRADITION IN TULUNADU ವಾನರ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವ ಕೋಲ
ವಾನರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದೈವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ‌ ಆರಾಧನೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 29, 2025 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪುತ್ತೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ರಾಮನ ಧೂತ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಭಕ್ತರು ದೇವತಾ ರೂಪವಾಗಿಯೇ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಈ ವಾನರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದೈವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ದೈವಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಲ ನೇಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಜನೇಯನಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರು ದೇವತಾ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಷ್ಠೆ ಭಕ್ತಿ, ಭಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡವರು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವೂ ಒಂದೊಂದು ದೈವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವರಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 400ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಹಲವು ದೈವಗಳ ಆರಾಧನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.

DAKSHINA KANNNADA DAIVARADHANE TRADITION IN TULUNADU ವಾನರ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವ ಕೋಲ
ವಾನರ ದೈವಾರಾಧನೆ (ETV Bharat)

ಇಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ದೇವ ಸಂಭೂತನನ್ನಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಂಟ ಹನುಮಂತನನ್ನು ದೇವರಂತೆಯೇ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಇಳಿಂತಾಜೆ ಮನೆತನವು ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ದೇವ ಸಂಭೂತನನ್ನಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ದೈವ ಕೋಲಗಳಿಂದ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದುದು. ಹನುಮಂತನ ವೇಷಧಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌನಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.

DAKSHINA KANNNADA DAIVARADHANE TRADITION IN TULUNADU ವಾನರ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವ ಕೋಲ
ವಾನರ ದೈವಾರಾಧನೆ (ETV Bharat)

ಮೌನ ವೃತ: ನೇಮದ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ತನ್ನ ಮೌನ ವೃತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಈತ ಕೋಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇತನೊಂದಿಗೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಇನ್ನಿಬ್ಬರೂ ಹಾಗೂ ಇಳಿಂತಾಜೆ ಮನೆತನದ ಯಜಮಾನನೂ ದೈವಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.

DAKSHINA KANNNADA DAIVARADHANE TRADITION IN TULUNADU ವಾನರ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವ ಕೋಲ
ವಾನರ ದೈವಾರಾಧನೆ (ETV Bharat)

ಇತರ ದೈವ ಕೊಲಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯ ಘೋಷಗಳಿಲ್ಲ, ಏನಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ಜಾಗಟೆ, ತಾಳ ಹಾಗೂ ಡೋಲು ಮಾತ್ರ. ವಾನರಂತೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ಸಾಗುವ ಹನುಮಂತ ವೇಷಧಾರಿಯ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೂ ವೇಷಧಾರಿಯತ್ತ ಕೈ ತೋರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನಿಗಳು.

DAKSHINA KANNNADA DAIVARADHANE TRADITION IN TULUNADU ವಾನರ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವ ಕೋಲ
ವಾನರ ದೈವಾರಾಧನೆ (ETV Bharat)

ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ: ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ನೇರ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಈ ದೈವದ ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ವೇಷಧಾರಿಯು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಗದ್ದೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಗದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಗಳು ಗದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಾಲು ಇಳುವರಿ ಆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇವರ ನಂಬಿಕೆ.

ಕೃಷಿಗೆ ಮಂಗಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನ ಅಂಜನೇಯನ ಮೊರೆ ಹೋಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಜನೇಯನನ್ನೇ ದೈವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದೈವದ ಪ್ರಾಧಾನತೆಯೂ ಈ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರದ ಗುಳಿಗ ಹಾಡಿನಿಂದ ದೈವ ಕ್ರೋಧಗೊಂಡಿರಬಹುದೇ?; ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಟ್ಟಾಗ ಬಂದ ಉತ್ತರವೇನು?

TAGGED:

DAKSHINA KANNNADA
DAIVARADHANE TRADITION IN TULUNADU
ವಾನರ ದೈವಾರಾಧನೆ
ದೈವ ಕೋಲ
VANARA DAIVARADHANE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.