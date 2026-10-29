ಅಂದು ಮಗನ ವೈಕಲ್ಯ ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಂದು ಆನಂದಭಾಷ್ಪ: ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗೆದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ಕುವರನ ಯಶೋಗಾಥೆ!
PARA ASIAN GAMES: ಮಗನ ಎಡಗೈ ಊನ ಕಂಡು ಅಂದು ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಕಾಡಿದ್ದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಇಂದು ಮಗನ ಕಂಚಿನ ಪದಕವೇ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 29, 2026 at 7:58 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಆತನ ಎಡಗೈ ಊನವಾಗಿತ್ತು. ಮಗನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ತುಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಮಗ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ? ಎಂಬ ಆತಂಕ ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಾಡಿತ್ತು. ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳಿದ್ದರೂ, ಆತನ ದೈಹಿಕ ವೈಕಲ್ಯ ಕಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದೇ ಮಗ ಇಂದು ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ಪ-ಅವ್ವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂದು ಸುರಿದಿದ್ದ ದುಃಖದ ಕಣ್ಣೀರು, ಇಂದು ಆನಂದಭಾಷ್ಪವಾಗಿ ಹರಿದಿದೆ.
ಹೌದು, ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತಗಾ ಗ್ರಾಮದ 24 ವರ್ಷದ ಪ್ಯಾರಾ ಈಜುಪಟು ಸ್ವಾತಿಕ್ ನಾರಾಯಣ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ. ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 5ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (SB9) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ 13.7 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಸ್ವಾತಿಕ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಛಲವಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತೇ ಮೆಚ್ಚುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದ ತಾಯಿಗೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ತಾಯಿ - ತಂದೆಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಅದೇ ಪದಕವನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಮಗನ ಸಾಧನೆ, ಅವರಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಮಗನ ಎಡಗೈ ಊನ ಕಂಡು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದ ತಂದೆ - ತಾಯಿ, ಇಂದು ಆತನ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಕಾಡಿದ್ದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಇಂದು ಮಗನ ಕಂಚಿನ ಪದಕವೇ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ.
ತಂದೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ನಾರಾಯಣ ಪಾಟೀಲ್, ತಾಯಿ ಚಾಂಗುಣಾ ಗೃಹಿಣಿ, ಸಹೋದರ ಹನುಮಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಿಕ್ ತಮ್ಮ 11ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈಜು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ಜೆಎನ್ಎಂಸಿ ಈಜುಕೊಳ, ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 13 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 42 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 33 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 6 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಗಳು, 11 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಸ್ವಾತಿಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ. ಈಗ ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜುಪಟು ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು 20 ವರ್ಷ ಗಡಿ ಕಾಯ್ದು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಮಗ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬೀಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಪದಕ ವೀರನಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ: ಕಂಚಿನ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸ್ವಾತಿಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಅದ್ಧೂರಿ ಆಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ವಾತಿಕ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆ - ತಾಯಿಗೆ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇದು ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಆತನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಾಗ ದುಃಖಪಟ್ಟಿದ್ದ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾತಿಕ ತಾಯಿ ಚಾಂಗುಣಾ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಮುಂದೆ ಭಾವುಕರಾದರು. ಮಗನ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿದರು, ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟರು.
ತಂದೆ - ತಾಯಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಪದಕ ಅರ್ಪಣೆ: ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿಕ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಕೋಚ್ ಉಮೇಶ್ ಕಲಘಟಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಕ್ವೇಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೋಚ್ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಪದಕವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಮುಂದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಓದು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೈ: ಅಲಹಾಬಾದ್ನ ಎನ್ಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಇ ಮುಗಿಸಿರುವ ಸ್ವಾತಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಝಾಪಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಸ್ವಾತಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪದಕ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಓದು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಗಿತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ದಿನಚರಿ?: ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಎದ್ದು, 3 ಗಂಟೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ, 2 ಗಂಟೆ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ 7.30ಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಊಟ ನಾನೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ವಾರಪೂರ್ತಿ ಇದೇ ನನ್ನ ದಿನಚರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾನಸಿಕವಾಗ ಸದೃಢವಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿದಿನ ದ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೀಥಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈಜಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಸ್ವಾತಿಕ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಶಿಸ್ತಿನ ಗುಟ್ಟನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಜಪಾನ್, ಚೈನಾ ಆಟಗಾರ ಜೊತೆಗಿನ ಅನುಭವ ಅದ್ಭುತ: ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. 1 ನಿಮಿಷ 13.7 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ್ದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. 44 ದೇಶಗಳ ಈಜುಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಈಜು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಜಪಾನ್ನ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರ ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ, ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಶಿಸ್ತು, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಈ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಕಲಿತ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, 2028ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಎಂದು ಸ್ವಾತಿಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ: ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉನ್ನತ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ದೈಹಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು: ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸ್ವಾತಿಕ ಪಾಟೀಲ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವೇ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಸ್ವಾತಿಕ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದ ತಂದೆ - ತಾಯಿ: ಸ್ವಾತಿಕ ತಾಯಿ ಚಾಂಗುಣಾ ಮಾತನಾಡಿ, 24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಸಾತ್ವಿಕ್ಜನಿಸಿದಾಗ, ಆತನ ಕೈ ಊನ ಇರೋದು ನೋಡಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತಿ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಮುಂದೆ ಈತ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಚಿಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆತನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಇತ್ತು. ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಬಿಇ ಮುಗಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ನೌಕರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆರಾಮ ಆಗಿ ಇರು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೆವು. ಆದರೆ, ಆತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪದಕ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪದಕ ತೊಡಿಸಿದ. ಆತನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಥೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ನಾವು ಇಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಮಗನ ಸಾಧನೆಗೆ ಹರ್ಷಗೊಂಡ ತಂದೆ: ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮಗನ ಸಾಧನೆ ಖುಷಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತನ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ. ಶಾಲಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ನಿತ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ಕೈ ಊನ ಇದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಗುರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸವಾಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಈಜಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಬೇಟೆ ಆಡಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿ ತರಲಿ ಎಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ತಂದೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ನಾರಾಯಣ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾರೈಸಿದರು.
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