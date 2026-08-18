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ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ‌ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ: ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಅನುದಾನದಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

B Y RAGHAVENDRA
ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 4:34 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಅನುದಾನದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧಿನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಡದೇ, ಗೀತೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 150 ವರ್ಷಗಳ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

MP B.Y. Raghavendra (ETV Bharat)

ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಡೆಯನ್ನು ಅವರ ಪಕ್ಷದವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚೇರ್ ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸೋನಿಯಾ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ‌ (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದೀಗ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್‌ಟಿ ನಿಗಮದ 7,187 ಕೋಟಿ ಹಣದಲ್ಲಿ 788 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯ ಯುಎನ್‌ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಣವನ್ನು ನಗದು, ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೇಟ್ ಹಾಗೂ ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಈ ಹಣ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದವರಿಗೆ ನೀಚಗೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದೆ. ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಬಹುಮತ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ದರ್ಬಾರ್ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ತಾವೇ ಸದನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದನದ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಾಜದವರಾಗಿ, ಅದೇ ಸಮಾಜದ ಹಣವನ್ನು ತಿಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್‌ಇಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ 5 ಕೆ.ಜಿ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ‌ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ‌‌ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ‌15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಈಗ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆರ್​​ಎಸ್​ಎಸ್ ಮಹತ್ವ ಗೂತ್ತಿಲ್ಲ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ‌ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಗೂಂಡಾ, ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ‌ ಇರಬೇಕಾದವರು, ಅವರಿಗೆ ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್ ಮಹತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿನಾಯಕಿಗೆ ವಂದೇ‌ ಮಾತರಂ ಬಗ್ಗೆ ಗೂತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗೂಂಡಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆರ್​​ಎಸ್​ಎಸ್ ಮಹತ್ವ ಗೂತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

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SHIVAMOGGA
B Y RAGHAVENDRA SLAMS CONGRESS
MINISTER NAGENDRA
ಬಿ ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ
B Y RAGHAVENDRA

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