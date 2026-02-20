ETV Bharat / state

ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ: ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಲಭ್ಯ ; ತಪ್ಪಿದ ಕಚೇರಿ ಅಲೆದಾಟ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ ಎಂಬ ಆ್ಯಪ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 20, 2026 at 8:08 AM IST

5 Min Read
ವರದಿ : ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಈ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಸವೆದ್ರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕಾಟ ಬೇರೆ‌. ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ ಎಂಬ ಆ್ಯಪ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು, ಕಡತಗಳು ಪುಲ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇರಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಒಟಿಪಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಒಟಿಪಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಪುಟಕ್ಕೆ 10 ರೂ. ನಂತೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬುಲು ಜೋರು: ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಎಸಿ, ಎಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ‌. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎ4 ಸೈಜ್​ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ 20 ಪುಟ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ‌. ಅದರಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್​ನ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 14 ಸಾವಿರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರರನ್ನು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Revenue Department Records
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು (ETV Bharat)

ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಾಕರ್​ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಾಕರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಂಬರ್ ನೀಡಿ, ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ‌. ಇವುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕನ್ನು ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೈಲೆಟ್ ತಾಲೂಕನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇ. 99.9 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ‌‌. ಉಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳ ಜೊತೆ ಎಸಿ, ಎಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

* ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದು.

* ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು.

* ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.

*ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರ ಕನಸು‌‌‌. ಬಡವರ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರಿತ ಸಚಿವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಸಡ್ಡೆ ಧೋರಣೆ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೃಥಾ ಅಲೆದಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆರ್​ಟಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರ ನೆರವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ.

Revenue Department Records
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು (ETV Bharat)

ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಕೂಲದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು, 'ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ದಾಖಲೆಗಳ ದೃಢೀಕೃತ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆ ಪಡೆಯೋದೇ ಹರಸಾಹಸವಾದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತಾರೆಂದು ಜನ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವುದು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.‌ ಕೆಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದು ಸಹ ಇದೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು ಇದುವರೆಗೂ 67 ಕೋಟಿ ಪುಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಇದರಿಂದ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿಯೇ ದೃಢೀಕೃತ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾರು ಯಾವ ಕಚೇರಿಗೂ ಅಲೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಳಾಗುವಂತಹ ಹಳೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಕಲಿ ಮಾಡುವ, ದಾಖಲೆ ತಿದ್ದುವುದು ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾಖಲೆ ಎತ್ತಿಡುವುದು, ಬಚ್ಚಿಡುವುದಕ್ಕೆ, ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂಬಂತೆ ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 100 ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನ ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಅವರ ಮೊಬೈಲ್​​ಗೆ ನಾವು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು, ಎಸಿ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರರ್ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮುಗಿಸುವ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಿಗುವುದು ಒಂದಾದರೆ, ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಉಪಾಯ ಎಂಬಂತೆ ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಎಡಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಡತ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡತ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಕಚೇರಿಯ ನೆನಪು ಅಂತಾನೇ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೊರಕುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವುದು, ಸೇರಿಸುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕನ್ನು ಪೈಲೆಟ್ ತಾಲೂಕನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಶೇ. 99.9 ರಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳ ದೃಢೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಎಸಿ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಸಾಗರದ ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಭೂಮಿ ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ ಆರ್​ಟಿಸಿ ಹೇಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ, ಸಾಗುವಳಿ ವಹಿ, ಎಂಆರ್​, ಹಳೆಯ ಪಾಣಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಂಗೆ ಬಂದು ಮನವಿ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್, ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ಸಮಯದ ದಾಖಲೆ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೃಢಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಎಡಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

