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ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಇವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ: ಆರ್.ಅಶೋಕ್

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಇವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

Opposition Leader R Ashok
ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 10:40 AM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಇವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ. ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬೈದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಬೈಯಲಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ. ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೈದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದರು.

ಈ‌ ಹಿಂದೆ ಆರ್​ಡಿಪಿಆರ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ 100 ರೂ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 34 ರೂ. ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅದಿವೇಶನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹವರು ಈಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತೇನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಮನ ವಿರೋಧಿಗಳು. ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ಏಕೆ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಯೋಜನೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ?. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಸಿ ಆಗಿದೆ. ಪೈಲ್ವಾನರಿಗೆ 7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಗೌರವ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಮಂಕುಬೂದಿ ಎರಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

20 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದವರನ್ನೂ ಭಾರತೀಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಓಲೈಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಬರಗಾಲ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘವು ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಬರಗಾಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಳೆ ಅಭಾವದಿಂದ ರೈತರು ಹಾಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಫಸಲು ಒಣಗಿದ್ದು, ರೈತರ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ‌ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಈ ವೇಳೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು.

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TAGGED:

OPPOSITION LEADER R ASHOK
ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಟೀಕೆ
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