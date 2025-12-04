ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣ ಉಚಿತ; ಅರ್ಚಕರ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಹಲವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ
ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : December 4, 2025 at 4:09 PM IST
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಭಾಂಗಣವೊಂದನ್ನು ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನ ತಲಪಾಡಿಯ ದೇವಿಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ. ಈ ದುರ್ಗಾ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವುದಿದ್ದರೂ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಧ್ಯಾನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ದೂರದ ಊರಿನವರು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಭಾಂಗಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಶ್ರೀಮಂತ, ಬಡವರೆನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡದೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಶ್ರೀ ಬಂಗಾರೆಣ್ಣೆರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ವಧು-ವರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ 600 ಆಸನಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಧು - ವರರ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ರೂಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ರೂಂ, ಫ್ಯಾನ್, ಊಟದ ಹಾಲ್, ಅಡುಗೆ ಹಾಲ್ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನರೇಟರ್ ಬಳಸುವುದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 4 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇವಿಪುರ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ರಾಮಮನೋಹರ್ ರೈ ಅವರು ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನಿವೇದನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಈ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಇದನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
2023ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಮದುವೆ, ಉಪನಯನ, ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ, ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಭಾಂಗಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಚಕ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಮದುವೆಯ ಛತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಟುಬಿದ್ದು ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ತಲಪಾಡಿ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಮಂಜನಾಡಿ ದೇವರ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತ ಜನರ ಹಣ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ. ಈ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಲಪಾಡಿಯ ರಥೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಜನರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 2023 ರಿಂದ 2025ರ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 23,000 ದಿಂದ 25,000 ಜನರು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಮ್ಮೆಲೆ 400 ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಉಚಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಅರ್ಧ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ದೇವಿಯೇ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
