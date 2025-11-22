ETV Bharat / state

ಹಾವು ಕಡಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಸಂಶೋಧನೆ; ವಿಷದ ಹಾವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುವ ಕಿಟ್ ತಯಾರಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದೆ.

Representative images
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ಎಡಬದಿ) ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಟೆಸ್ಟ್​ ಕಿಟ್ (ಬಲಬದಿ) (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 22, 2025 at 3:01 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ : ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ತೀರಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾವಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು ವಿಷಪೂರಿತವೇ, ವಿಷ ರಹಿತವೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಕಿಟ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಾವು ಕಡಿತವಾದಾಗ ಕೆಲವರು ಇದು ಯಾವ ಹಾವು ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಷದ ಹಾವೇ? ವಿಷ ರಹಿತದ ಹಾವೇ? ಎಂಬ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಬರಲಿದೆ.

ಹಾವು ಕಡಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಶಾಮ ಭಟ್ ವಿವರಣೆ. (ETV Bharat)

ಏನಿದು ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್: 'ಇದು ಪ್ರಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಕಿಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎರಡು ಹನಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ, ಎರಡು ಲೈನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಿಷದ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಎರಡು ಲೈನ್ ಬರದಿದ್ದರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅದು ವಿಷದ ಹಾವು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಷದ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ವಿಷವು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಪಿಎಸ್​​ಯು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು ವಿಷವಿರುವುದು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ 300 ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇಕಡ 100 ರಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಶಾಮ ಭಟ್.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಚೇರ್ ಮೆನ್ ಶಾಮ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ಈ ಕಿಟ್ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷ ಸತತ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಕಿಟ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು 200ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ.

SNAKE VENOM TEST KIT
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್​ನಿಂದ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ (ETV Bharat)

ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆಯೇ? ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಮಾನದಂಡ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಿಷದ ಹಾವೇ, ಯಾವ ವಿಷದ ಹಾವು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಎಂಸಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಮುರಳೀಧರ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಾಗರ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷವೇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮಸಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾವಿನ ಕಡಿತದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

SNAKE VENOM TEST KIT
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್​ನಿಂದ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ (ETV Bharat)

ಶಾಮ ಭಟ್ ಪರಿಚಯ: ಶಾಮ ಭಟ್ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಡನೀರುವಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶಾಮ ಭಟ್ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ, ಪಿಯು, ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಣಿಪಾಲ ಕೆಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಐಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್​​ಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. 1979 ರಿಂದ 16 ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದ ಯುನಿರ್ವಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 31 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬಯೋಟೆಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್​​ಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಾದ ಹಲವು ಕಿಟ್​ಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಿಟ್, ಹೆಚ್​​ಐವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್, ಹೆಪಟೈಟಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿನೋದ್​ ಪುದು : ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಏನಿದರ ವಿಶೇಷ?

ಶಾಮ ಭಟ್ : ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್​​ಮೆಂಟ್ ಸಿಗದೆ ಸಾಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು ವಿಷದ ಹಾವು ಅಲ್ಲವೋ, ಹೌದೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟೆಕ್​​ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇಕಿದ್ರೂ, ಬೇಡದಿದ್ರೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹನಿ ರಕ್ತ ಹಾಕಿದಾಗ ಎರಡು ಲೈನ್ ಬಂದರೆ ವಿಷದ ಹಾವು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿನೋದ್​ ಪುದು : ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು?

ಡಾ. ಶಾಮ ಭಟ್ : ಇದರ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

ವಿನೋದ್​ ಪುದು : ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಿದೆಯೇ?

ಶಾಮ ಭಟ್ : ಹೌದು, ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಂಶೋಧನೆ. ಭಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುವ ಈ ಕಿಟ್ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು.

ವಿನೋದ್​ ಪುದು : ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್​ನಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೆ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ?

ಶಾಮ ಭಟ್ : ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಗೊತ್ತಾಗದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಜೀವನ್ಮರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದನ್ನು ಆಶಾ ವರ್ಕರ್, ಆ್ಯಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ಪಿಹೆಚ್​ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರೆ, ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು.

ವಿನೋದ್​ ಪುದು : ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷದ ಹಾವು? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷ ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದೆ?

ಶಾಮಭಟ್: ಈಗ ಬರುವ ಕಿಟ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೊ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷದ ಹಾವು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ವಿನೋದ್​ ಪುದು : ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ

ಶಾಮ ಭಟ್ : ಭಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್​​ನ್ನು 31 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಬಯೋಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 85 ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್​​ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶಾಮ ಭಟ್​ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪರಿಸರ, ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿ

TAGGED:

BHAT BIOTECH INDIA PRIVATE LIMITED
SHAM BHAT
ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್
DAKSHINA KANNADA
SNAKE VENOM TEST KIT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನಾಲ್ಕು ದೇಶ, 15,000 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ರಣಹದ್ದು

ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನವದಂಪತಿಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ

ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್: ಸೇವಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ; ಭಾರತ vs ಪಾಕ್​ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇಲ್ಲ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.