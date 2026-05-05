ಮನೆಗಣತಿ: 13 ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯೇ ಫಸ್ಟ್
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ರಾಜ್ಯದ 13 ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಣತಿ ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
Published : May 5, 2026 at 7:45 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜನಗಣತಿಯ ಭಾಗವಾದ ಮನೆಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ರಾಜ್ಯದ 13 ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಣತಿ ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಜನಗಣತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜನಗಣತಿಗೆ ಮುನ್ನ ಮನೆಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಮನೆಗಣತಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿವೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್, ಗ್ರಾಮಗಳು ಹೀಗೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಣತಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ರಾಜ್ಯದ 13 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಮನೆಗಣತಿಯನ್ನು ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರವರೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಿಂದ ಮೇ 15 ವರೆಗೂ ಮನೆಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮನೆಗಣತಿ ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನೂ 11 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ನೀಡಿದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಮನೆಗಣತಿ ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಪಾಲಿಕೆಯಾದ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಪಾಲಿಕೆಯು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತ ಮನೆಗಣತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಹಂತ ಜನಗಣತಿ ಆಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ನಿಂದ ಲೇಔಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ ಅದನ್ನು ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗಣತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಮ್ಯಾಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ವಿವರ, ಮಾರ್ಗ, ತಿರುವುಗಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಕುರಿತು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮಾಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಜನಗಣತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮನೆ ಗಣತಿಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರವರೆಗೂ ಸ್ವಯಂ ಮನೆಗಣತಿ ನಡೆಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಿಂದ ಮೇ 15ರತನಕ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜನಗಣತಿದಾರರು ಮನೆಗಣತಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 580 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 580 ಟೀಚರ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ 6 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮನೆ ಗಣತಿ ಮಾಡುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸ್ಲಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಬಿಡದೆ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ಸ್ ಅವರು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೇವಲ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ 13 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಮನೆಗಣತಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 200 ರಿಂದ 350 ಮನೆಗಳು ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಲಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಲಂ ಬ್ಲಾಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಲಂ ಬ್ಲಾಕ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕೆಲ ಕಡೆ 600 ಮನೆಗಳು ಸಹ ಇದ್ದು, ಆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮನೆಗಣತಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಜಾತಿಗಣತಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್