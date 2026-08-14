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ಅದ್ವೈತ್ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲಿಲ್ಲ, ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ; ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೋತಿರಾಜ್​​ ಮನವಿ

ಅದ್ವೈತ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಂಡವು ವಿನಂತಿಸಿದೆ.

BENGALURU ಅದ್ವೈತ್ ನಾಪತ್ತೆ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ MISSING
ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಅದ್ವೈತ್​ಗಾಗಿ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕೋತಿರಾಜ್ ತಂಡ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 8:56 AM IST

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ನೆಲಮಂಗಲ (ಬೆಂಗಳೂರು): ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿ ಅದ್ವೈತ್​​ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 6 ದಿನಗಳಿಂದ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಟ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆತನ ಸುಳಿವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಕಡಿವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಗಳಿಸುವ ಕೋತಿರಾಜ್ (ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್) ತಂಡ ಸಹ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದೆ ಆದರೂ ಸಹ ಅದ್ವೈತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುರುಹು ಕೊಡುವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಆತ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕೋತಿರಾಜ್ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅದ್ವೈತ್​ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಹೋಗಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ದಿನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಡುಕಿದರು ಆತನ ಸುಳಿವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಿರತೆ ತಿಂದಿರುವ ನಾಯಿ, ಕೋತಿಗಳ ತಲೆ ಬರುಡೆ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಳೆ ಸಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದ್ವೈತ್ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಹ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಆಗಸ್ಟ್​ 22, 23 ರಂದು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಇದ್ದರು, ಜೀವ ಒತ್ತೆಯಿಟ್ಟು ಅದ್ವೈತ್​ ಹುಡುಕಲು ನಾವು ಬಂದೆವು, ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 80 ಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ 500 ಮೀಟರ್ ಹಗ್ಗ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ತಿಟ್ಟೆ ಸೊಪ್ಪು ಮೈಗೆ ತಾಕಿದೆ" ಎಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

"ಆತ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡೋಣ. ಆದರೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನಿಲ್ಲ, ಅದ್ವೈತ್​​ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡುವುದಿಷ್ಟೇ, ಜೀವ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸು, ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತ ಶವದ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿದಲ್ಲ, ಆತ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ" ಎಂದರು.

ಇದೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ, ಮೇಲೆ ಬಂದು ಖುಷಿ ಪಡಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಂದು ಎಸೆಯ ಬೇಡಿ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಎನ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಚಾರಣಿಗ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, 5 ದಿನವಾದ್ರು ಸಿಗದ ಟೆಕ್ಕಿಯ ಸುಳಿವು: ಕೋತಿರಾಜ್ ತಂಡದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

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