ವಿದೇಶಿ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮದುವೆಯಾದರೂ ವಿಚ್ಚೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ವಿವಾಹವಾದ ದಂಪತಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಪತ್ನಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : August 19, 2026 at 7:43 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ವಿವಾಹವಾದ ದಂಪತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಪತ್ನಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನಿಜಿಂಕಾ ಚಿನ್ನಿಯ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ಸುನಿಲ್ ಮೈಕೆಲ್ ದಂಪತಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್. ಶಾಂತಿ ಭೂಷಣ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶಿ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ 1969ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 18(3)(ಎ) ಅಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಲು ಎರಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ದಂಪತಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಂಶ, ಎರಡನೆಯದು ಪತ್ನಿಯು ಭಾರತದವರಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಬಳಿಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಕುರಿತಾದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಉಭಯ ದಂಪತಿಗಳ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ವಿಚ್ಚೇದನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರೆಗಿ ಈ ಅಂಶ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಲಲು ಎರಡನೇ ಅಂಶವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಾನೂನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟ ಪೀಠ, ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರ ದಂಪತಿ 2018ರ ಆಗಸ್ಟ್ 9ರಂದು ಒಮಾನ್ ದೇಶದ ಮಸ್ಕತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ-1969ರ ಅಡಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.
ದಂಪತಿಯ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ದಂಪತಿಗಳು 2021ರ ಆಗಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2024ರ ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಪತ್ನಿ 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ, ಪತಿ ಮಾತ್ರ ಒಮನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಈವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಿವಾಹವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿ ದಂಪತಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ದಂಪತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪತ್ನಿಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ, ವಿದೇಶಿ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 18(3)(ಎ)(2) ಅಡಿ ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ನವೆಂಬರ್ 25, 2025 ರಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ದಂಪತಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
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