ಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹100 ದಾಟಿ ದಾಖಲೆ ಏರಿಕೆ: ರೊಟ್ಟಿ ಖಾನಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ, ಊಟದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಆತಂಕ!
ಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವುದು ರೊಟ್ಟಿ ಊಟವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಖಾನಾವಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 9:19 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟವೇ ಜನರ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವುದು ರೊಟ್ಟಿ ಊಟವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಖಾನಾವಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.
ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇದ್ದ ಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಖಾನಾವಳಿ ಮಾಲೀಕರು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗದೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಜೋಳದ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರೈತರು ಜೋಳ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯಂತಹ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕಡಲೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಗೋವಿನಜೋಳ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜೋಳದ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶವೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡು ತೆನೆ ಜೋಳದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಧಾರಣೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಖಾನಾವಳಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಸವಾಲು: ಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ರೊಟ್ಟಿ ಖಾನಾವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಒದಗಿಸುವ ಖಾನಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಜೋಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿಯೇ ಜೋಳದ ಬೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಜೋಳದ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ, ಸಜ್ಜೆ ಹಾಗೂ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಖಾನಾವಳಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಊಟದ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಲೀಕರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಊಟದ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
'ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಾನಾವಳಿಯೇ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ': ನಗರದ ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಖಾನಾವಳಿ ಮಾಲೀಕ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನದಾಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರವೇ ರೊಟ್ಟಿ. ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಾನಾವಳಿಯೇ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 40ರಿಂದ 50 ರೂ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಈಗ 100 ರೂ ದಾಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಖಾನಾವಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಊಟದ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಜೋಳದ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಖಾನಾವಳಿ ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ 120 ರೂ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಊಟದ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಹೊರೆ, ಖಾನಾವಳಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ: ಗ್ರಾಹಕ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಸಕೆರೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ. 'ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದವನು ಗಟ್ಟಿ' ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಕಡಲೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಗೋವಿನಜೋಳ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಜೋಳ ಬೆಳೆದಾಗ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಈ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 4 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇದ್ದ ಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಈಗ 10 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ನೀಡಬೇಕು. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ರೈತರ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೇವಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ, ಖರೀದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದರ ದೊರೆತರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಖಾನಾವಳಿ ಉದ್ಯಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
ರೊಟ್ಟಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ: ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕೇವಲ ರೈತರು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ರೊಟ್ಟಿ ಖಾನಾವಳಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ₹120ಕ್ಕೆ ಊಟ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಖಾನಾವಳಿಗಳು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡದೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟದ ದರವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಎದುರಾಗಿದೆ.
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