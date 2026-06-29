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ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇರುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ: ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಕಿಡಿ

ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇರುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.

FORMER EDUCATION MINISTER SHIVAMOGGA ಎಸ್ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಎಸ್. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 29, 2026 at 7:47 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: "ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇರುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ "ಡಬ್ಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ.‌ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರೇ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆವು, ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ಧೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ 15-20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹತೋಟಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ‌. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆತ್ತು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು‌ ಓದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬೀದಿ ಪಾಲು ಮಾಡುವುದು ದುರಂತ" ಎಂದರು.

ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

KPS ಶಾಲೆ: ಕೆಪಿಎಸ್​ ಶಾಲೆಯ ಕುರಿತು ಡಿಪಿಆರ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಯಾರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಕುರಿತು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು ನಾಳೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ. ಚಾರ್ಜ್​​ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಮುಂದುವರೆದು, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ. ನೀರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.‌

ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ‌ ಮತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಕಳ್ಳರು ಯಾರು ಅಂತ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.‌ ನಾವು ಬಹಳ ಸಾಚ ಎನ್ನುವವರು ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ‌ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ.‌ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಅಸಹ್ಯ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.‌

"ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಹಿಂದು ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.‌ ನಮಗೆ ರಾಮಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದರೆ, ರಾಮ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಕೊಳ್ಳೆಹೊಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ?. ರಾಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿರವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆ.‌ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುರಂತ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ‘‘ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.‌

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್​ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ‌ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಮತದಾನ. ಬಿಜೆಪಿರವರು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ‌ ಕರ್ತವ್ಯ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗದುಕೊಳ್ಳದೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂತಕ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರ ವಿರೋಧ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್

TAGGED:

FORMER EDUCATION MINISTER
SHIVAMOGGA
ಎಸ್ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
MADHU BANGARAPPA

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