'ಗಾಂಧಾರಿ' ವಿದ್ಯೆ: ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿ ಬಾಲಕ: ಈ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟೇನು?

ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಬಾಲಕ ಶಿವರಾಜ್​ ಗೌಡ್ರು ಏಷ್ಯ ಬುಕ್​ ಆಫ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

Shivaraj Gowdru Achievement
ಬಾಲಕ ಶಿವರಾಜ್​ ಗೌಡ್ರು ಸಾಧನೆ (ETV Bharat)
Published : October 22, 2025 at 11:42 AM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದೇ ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 'ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.‌

ಶಿವರಾಜ್ ಗೌಡ್ರು ಎನ್. 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಕ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ 5 ಅಕ್ಷರಗಳ 100 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು 12 ನಿಮಿಷ 23 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏಷ್ಯ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ಗೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಶಿವರಾಜ್, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ.

India Book of records Letter
ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್​ ಆಫ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ ಪತ್ರ (ETV Bharat)

ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೇನು?: ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೂ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಅಥವಾ ನೋಡುವ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ. ಈ ವಿದ್ಯೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ಯಾನಗರ ನಿವಾಸಿ ನಿರಂಜನ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವ ಶಿವರಾಜ್​ ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರ ತಾತ ರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಮೊಮ್ಮಗನ ‌ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Shivaraj Gowdru closed his eyes with clothes
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಲಕ ಶಿವರಾಜ್​ ಗೌಡ್ರು (ETV Bharat)

ವಾಸನೆ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಿವರಾಜ್: "ಮಗ ಶಿವರಾಜ್​ಗೆ 12 ವರ್ಷ. ವಾಸನೆ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಎಂದು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಓದುತ್ತಾನೆ. ಬಾಲ್​ಗಳ ಬಣ್ಣ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪದಗಳಿರುವ ಕಾಗದವನ್ನು ತೆರೆಯದೇ ಶಿವರಾಜ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಿಬ್ಬೆರಗಾದರು. 12 ನಿಮಿಷ 23 ಸೆಕೆಂಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಂದೆ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Shivaraj with his family
ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಬಾಲಕ ಶಿವರಾಜ್​ ಗೌಡ್ರು (ETV Bharat)

ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುರೂಜಿ ಎಂಬವರಿಂದ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆ‌: "ಇದೊಂದು ಕಲೆ, ವಿದ್ಯೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗ ವಿದ್ಯಾರಂಭ ಗುರುಕುಲದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್​ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಂದ ಈ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ (ಗಾಂಧಾರ ವಿದ್ಯೆ)ಯನ್ನು ಶಿವರಾಜ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಆಗ್ಬೇಕಿದೆ. ಮಗನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ" ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ.

Shivaraj Gowdru
ಬಾಲಕ ಶಿವರಾಜ್​ ಗೌಡ್ರು (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ, ಗ್ರಹಿಸಿ ಗುರುತಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಅದೇ ಪದಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೆ.27 ರಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಿತ್ತು‌. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು, ಬಾಲ್​ಗಳ ಬಣ್ಣ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಕಲರ್ ಬಾಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಶಬ್ದ, ವಾಸನೆಯಿಂದ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಯಾವ ವಸ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಕರೆದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

