ವಾಣಿಜ್ಯನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ಪೊಂಗಲ್ ಆಚರಣೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ತಮಿಳು ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 15, 2026 at 5:50 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ತಮಿಳು ಕುಟುಂಬಗಳು ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗಣೇಶಪೇಟೆಯ ಗೂಡಶೆಡ್ ರೋಡ್​​ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ತಮಿಳು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಮಿಸಿ, ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಬಳಸಿ ಸಿಹಿ ಹಾಗೂ ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ ತಯಾರಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ ಆಚರಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಉಕ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೊಂಗಲ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

PONGAL FESTIVAL
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಪೊಂಗಲ್ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಅನುಸೂಯ ಎಂಬ ಗೃಹಿಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ತಮಿಳು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಪೊಂಗಲ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಭೋಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂದು ಹಳೇ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಡುತ್ತೇವೆ.‌ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೋಗಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಹೊನ್ನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪೊಂಗಲ್ ಸಿಹಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ದಿನ ಮಟ್ಟು ಪೊಂಗಲ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಆಕಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ‌. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಆಕಳು ಪೂಜನೀಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಕಾನುಮ್ ಪೊಂಗಲ್ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಹಂಚಿ ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ‌ ನೀಡಿದರು.

ಹಾವೇರಿ ಹೊಸಮಠದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ - ಹುಗ್ಗಿ ಆಚರಣೆ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಹೊಸಮಠ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಹುಗ್ಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷವೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸುಗ್ಗಿ ಹುಗ್ಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.

ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಅಕ್ಕನಬಳಗ ಮತ್ತು ಬಸವಕೇಂದ್ರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿಹುಗ್ಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸಮಠದ ಬಸವ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸುಗ್ಗಿಹುಗ್ಗಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಎಳ್ಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ರಂಗೋಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದವು.

