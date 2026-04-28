ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಶವ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ: ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಸಹಜ ಸಾವಿನಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 28, 2026 at 5:58 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಡುಗೋಡಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
34 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ತೊರೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎ.27ರಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಚಿಲಕ ಹಾಕಿದ್ದ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಒಳಹೋದಾಗ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೃತದೇಹ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಕೆಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತರ ಜೊತೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಯಾರು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಆಗಾಗ ಓರ್ವ ಯುವಕ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಲಕಿ ಸಹ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಸಾವಿಗೂ ಆತನಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯಾ? ಎಂಬುದು ಸದ್ಯ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಫೋನ್ಗೆ ಬರುವ ಕರೆ (ಸಿಡಿಆರ್) ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಮಹಿಳೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಮನೆ ತುಂಬ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬರೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇನೊ ಬರೆದು ಹರಿದು ಹಾಕಿರುವ ಹಾಳೆ ಮತ್ತು ಕಸವೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೊಂದಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡದ ಮಹಿಳೆ, ಯಾರಾದ್ರು ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೈದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತಡರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಳೆ ಜೋರಾದ ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬೆಂಗಳೂರು: ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆ; ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತಂದು ಎಸೆದಿರುವ ಶಂಕೆ