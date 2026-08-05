ETV Bharat / state

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂಬುದು ಆನ್​ಲೈನ್​ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಗೋಚರಿಸಬೇಕು: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ, ಆ ಕುರಿತ ತೀರ್ಪುಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಹೇಳಿದೆ.

the-persons-acquitting-in-a-case-should-also-be-visible-in-online-records-high-court
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 5, 2026 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ರದ್ದಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಂತೆ. ಈ ನೆನಪುಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಂತೆ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ, ಆ ಕುರಿತ ತೀರ್ಪುಗಳು ಕೇವಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಗೋಚರಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚ್ಛೇದ 21ರಡಿ ನೀಡಿರುವುದು ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಳಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಇರಾನ್ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ಗಳು, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನೂನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚ್ಛೇದ 21ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಕಳಂಕ, ನಿರಂತರ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸಮರ್ಥ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಶಾಶ್ವತ ನೆನಪಿನಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2014ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಮಾನವ ಸಾಗಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, ವಿದೇಶಿಯರ ಕಾಯ್ದೆ, ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಐಪಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು 3ನೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 2015ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2019ರ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದು ಸ್ವೀಡನ್‌ನ ಸ್ಟಾಕ್‌ಹೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ, ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಇಂಟರ್​ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ ತಂದೆಯೊಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಇಂದಿಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದೊಂದಿಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆಕೆಯ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣ: ಮಗುವಿನ ಭೇಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ 5 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

TAGGED:

ONLINE RECORDS
BENGALURU
ಹೈಕೋರ್ಟ್
HIGH COURT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.