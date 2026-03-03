ETV Bharat / state

ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು?

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ. ಎಂ. ಸುರೇಶ್ (ಎಡಬದಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಾದ ಆರ್. ಮನೋಹರ್ (ಬಲಬದಿ) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 3, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
ವರದಿ : ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಈ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಬಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕುಂಠಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು? ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೆರೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ಜೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶರಾವತಿ ಹಾಗೂ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.‌ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಬಿಡಬೇಕಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರುವ ಎರಡು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅಡಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಹು ಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿಯ ವಿಐಎಸ್ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಎಂಪಿಎಂ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.

ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ: ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಘಟಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ. ಎಂ. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ‌. ಟಿಂಬರ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಟಿಂಬರ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ, ಟಿಂಬರ್ ಯಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆಯುಷ್ ಯೂನಿರ್ವಸಿಟಿಗೂ ಸಹ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್​ಮೆಂಟ್​​​ ಕೇಂದ್ರ ಬೇಕಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಹರಿಹರ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇಕೊ ಟೂರಿಸಂಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬೇಕು : ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಾದ ಆರ್. ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಇಕೊ ಟೂರಿಸಂಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬೇಕು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು.‌ ಭದ್ರಾವತಿ ವಿಐಎಸ್ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಎಂಪಿಎಂ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು‌ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಗಾಟಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.‌ 2020-21, 2021-22ರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದಂಡವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್​ಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್​ನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.

