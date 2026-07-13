8 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕಡತದಲ್ಲೇ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ: ನದಿ ದಾಟಲು ಜನರ ಪರದಾಟ, ನೀರಿಲ್ಲದೇ ರೈತರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬತ್ತುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರು – ಸಿಂಗಾಪುರ ಭಾಗದ ಜನರು ನದಿ ದಾಟಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
Published : July 13, 2026 at 2:59 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಒಂದೆಡೆ ಮುಂಗಾರು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬತ್ತುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರು–ಸಿಂಗಾಪುರ ಭಾಗದ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ನದಿ ತುಂಬಿದ್ದಾಗ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು, ಈಗ ನದಿ ಬತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಬಳಿಕ ಹರಿಗೋಲು (ತೆಪ್ಪ) ಮೂಲಕ ನದಿ ದಾಟುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಟಗಿ, ಸಿಂಧನೂರು, ಗಂಗಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ನೂರಾರು ಜನ ಇದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರ ನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿದೆ.
8 ವರ್ಷವಾದರೂ ಸೇತುವೆ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಲ್ಲ: 2018ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ಸಂಸದ ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ಅವರು ನಿಟ್ಟೂರು – ಸಿಂಗಾಪುರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವಿದ್ದ ಯೋಜನೆ ನಂತರ 120 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾದರೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಸಿಇಪಿಎಂಐಝೆಡ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 13.60 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಎರಡೂ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
"ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಡತಗಳಲ್ಲೇ ಯೋಜನೆ ಸಿಲುಕಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಸಿಂಗಾಪುರ ನಿವಾಸಿ ಬಸಣ್ಣ ಅಬಕಾರಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲೇ ನದಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಜನ: ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಪ್ಪದ ಮೂಲಕವೇ ಜನ ನದಿ ದಾಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 20 ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗದೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಮೊಸಳೆಗಳ ಭಯವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯಾಣವೂ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಸಮಯ, ಹಣ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಉಳಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹೊಳೆ ಬಹುತೇಕ ಬತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರ ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಭತ್ತದ ನಾಟಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಸಿ ಮಡಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ರೈತರು ಈಗ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಳೆ ದಂಡೆಯಿಂದ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀರು ಇರುವ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರೆತ್ತುವುದು ರೈತರಿಗೆ ನಿತ್ಯದ ಸಾಹಸವಾಗಿದೆ.
ನಿಟ್ಟೂರು – ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗವು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ನದಿಪಾತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನದಿ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರದ ಒತ್ತಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
"ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುದಾನ ತರಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು
ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಶಾಸಕ ಬಿ. ಎಂ. ನಾಗರಾಜ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: