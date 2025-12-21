ETV Bharat / state

ರಾತ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ

ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗಾ ಗ್ರಾಮದವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 21, 2025 at 2:10 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ : ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಸೈರನ್ ಮೊಳಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿಗಳು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅರೇ ಇದೇನಿದು ಅಂತೀರಾ..? ಹೌದು, ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಒಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗಾ ಗ್ರಾಮ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಇದು ಮೊಬೈಲ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಚಂದಾಮಾಮನ ತೋರಿಸಿ ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೂ‌ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾಲಕಳೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಹುಚ್ಚು. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಹಲಗಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ‌ ಪಂಚಾಯತ್​ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ಬಳಸದಿರಲು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್' ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಡಿ.17 ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕುರಿತು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸದಸ್ಯ ಸದಾನಂದ ಬಿಳಗೋಜಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 9 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹಲಗಾ ಗ್ರಾಮವು ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್’ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇರುವುದು ಇದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಸೈರನ್ ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೈರನ್ ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಸೈರನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಪಾಲಕರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಕಥೆ-ಕಥನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಹಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸೈರನ್ (ETV Bharat)

'ಏನಿದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್'..? 'ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಡಿಟಾಕ್ಸ್‌' ಎನ್ನುವುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಯ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ, ಲ್ಯಾಪ್​​ಟಾಪ್​​ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೈಜ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಸುವ ವಿಧಾನ ಆಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಟಿವಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸೇರಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್​ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸದಸ್ಯ ಸದಾನಂದ ಬಿಳಗೋಜಿ, 'ಕೇವಲ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಪೂರೈಸುವುದು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರಾಮ‌ ಪಂಚಾಯತ್​ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಊರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಅಗ್ರಣ ಧೂಳಗಾಂವ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿ ಪಡೆದು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್' ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಸದಸ್ಯರು, ಪಾಲಕರು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗದ ನಂತರ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಆಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮೂರೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹರ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಕ್ಕಳು ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಪರಸ್ಪರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಸದಾನಂದ ಬಿಳಗೋಜಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಸಂಜೆ 7 ರಿಂದ 9ರ ಸಮಯ ಏಕೆ ನಿಗದಿ? 'ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್​​ಗಳ ಫ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾನೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಓದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳೋ ಮೊಬೈಲ್ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಹಿರಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬಹುದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಾಲಕ ಬಸವರಾಜ ರಾವುತ್.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಪ್ರೀತಂ ರಾವುತ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಓದಲು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸೈರನ್ ಚಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ತಾಸು ಓದಬೇಕು ಎಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

'ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಯವರು ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಓದಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಬಿಳಗೋಜಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೈರನ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್​​ನಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಜ‌ನ? 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್​​ನಿಂದ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಪುನಃ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ನೆರವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್​​ನಂತಹ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನ ಬೆಳಕು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಡಿಟಾಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಮೆದುಳು ನಿದ್ದೆಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆಲಟೋನಿನ್‌ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್‌ ಹಾಗೂ ಫೋನ್​​ನಿಂದಲೇ ಸಂವಹನವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್​​ನಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಖತಃ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ. ಭೀಮಸೇನ ಟೆಕ್ಕಳಕಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

'ಮದ್ಯ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಸನಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಸನವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್​ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆಯಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಗಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್' ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಮಾದರಿ ಕ್ರಮ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಊರುಗಳ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ: 'ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಲಗಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಾವು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡಿಡಿಪಿಐ ಲೀಲಾವತಿ ಹಿರೇಮಠ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

