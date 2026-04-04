ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರೋಪಕಾರಂ ತಂಡ
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಪರೋಪಕಾರಂ ತಂಡವು ಜಿಲ್ಲೆಯ 977 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವರದಿಗಾರ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಈ. ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 4, 2026 at 8:47 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : 'ಪರೋಪಕಾರಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ' ಎಂಬ ಮಾತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಈ ದೇಹ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಪರೋಪಕಾರಂ ತಂಡ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಪರೋಪಕಾರಂ ಎಂಬ ತಂಡವೊಂದು ಇದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ತಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 977 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಪರೋಪಕಾರಂ ತಂಡವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆಯೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯರ ನೆರವಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯ, ಪುಷ್ಕರಣಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಯ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದೇವಾಲಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಪಾರ್ಕ್, ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಆವರಣ ಹೀಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪರೋಪಕಾರಂ ತಂಡವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಎಂದರೆ ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಬುಧವಾರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು, ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುವವರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆಯ ನೇಮೋಜಿರಾವ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರೋಪಕಾರಂ ತಂಡವು 977ನೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಗಿಡ - ಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದರು. ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಮಿಷನ್ನಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ತೋಚಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಸರವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರ ನೆನಪು ಹಾಗೂ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದಿನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೋಪಕಾರಂ ತಂಡವು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಾಗ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
977ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ : ಈ ಕುರಿತು ಪರೋಪಕಾರಂ ತಂಡದ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾನು ಪರೋಪಕಾರಂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತೀಯರು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕುಟುಂಬದ ತರ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರೋಪಕಾರಂ ಈ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 977ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆಯ ನೇಮೋಜಿರಾವ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.
ತಂಡದ ನರಪತ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರೋಪಕಾರಂ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾರ್ಕ್, ತುಂಗಾ ನದಿ ತಟ, ಸ್ಮಶಾನ, ಗೋಶಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿದೆಡೆ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕುಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಯದೆ ನಾವೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ, ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪರೋಪಕಾರಂ ತಂಡದವರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ : ಸುಮಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ನವರೇ ಬರಬೇಕು. ಅವರೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ, ಅವರೇ ಕಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಏರಿಯಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೋಪಕಾರಂ ತಂಡದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ 977ನೇ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಪರೋಪಕಾರಂ ತಂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದರು.
ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ವೀಣಾ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಪರೋಪಕಾರಂ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಳಕೆಗೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪರೋಪಕಾರಂ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಪಾರ್ಕ್ ಈಗ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ : 'ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸೂಡಾದಿಂದ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಈ ವಾರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪರೋಪಕಾರಂ ತಂಡ 977ನೇ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವಿಷಯ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ, ಜನತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ತಂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಬೇರೆ ಕಡೆಗಿಂತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ, ನಾವು ಸಹ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
