ETV Bharat / state

2025 ಹಿನ್ನೋಟ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ರಾಬರಿ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೋಮುಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ: ಡ್ರಗ್ಸ್, ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ!

2025ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಳಿಮುಖ ಕಂಡಿದೆ. ಯಾವ, ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

2025 YEARENDER BENGALURU ಕರ್ನಾಟಕ 2025 ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಆ್ಯಪ್
ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರು ರ‍್ಯಾಲಿ (ಡಿ.07/2025) (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 25, 2025 at 9:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭರತ್ ರಾವ್​ ಎಂ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊಲೆ, ರಾಬರಿ, ಡಕಾಯಿತಿ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೋಮುಗಲಭೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೊಂಡ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಕ್ಸೊ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹಲ್ಲೆ, ಎನ್​ಡಿಪಿಎಸ್, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ವಂಚನೆ, ರಾಬರಿ, ಡಕಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಗಲಭೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ 29,159 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್​ (15ರ ವರೆಗೆ) ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 27,159 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕೊಲೆ, ರಾಬರಿ, ಡಕಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರನ್ನು ಹಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಾಗುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತಹಬದಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಆ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಹೊಯ್ಸಳ ಗಸ್ತು ವಾಹನಗಳ ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಳ, ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 241 ಹೊಯ್ಸಳ ಮೂಲಕ ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನೆ, ಜನಸಂದಣಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 50 ಸೇಫ್ಟಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮಂಡ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕೋಮುಗಲಭೆಗಳನ್ನು ತಹಬದಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 34 ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವರ್ಷ 20ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1189 ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವರ್ಷ 1078ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರ:

ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು:

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
20244061
20254096

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೇಸ್​ಗಳು :

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
2024632
2025517

ಹಲ್ಲೆ:

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
20242774
20253005

ಎನ್ ಡಿಪಿಎಸ್:

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
20244188
20255900

ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ:

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
20246334
20255324

ವಂಚನೆ ಕೇಸ್​ಗಳು:

ವರ್ಷಪ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ
20246568
20255201

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು:

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
2024988
2025569

ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು:

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
2024152
2025129

ಗಲಭೆ ಕೇಸ್​ಗಳು:

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
20243462
20253094

ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್​ಗಳು:

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
20241189
20251078

ಕೋಮುಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು:

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
202434
202520

ಗ್ಯಾಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆ:

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
20249
20254

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2025 ಕಡಲ ಮಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ತಂದ ವರ್ಷ

TAGGED:

2025 YEARENDER
BENGALURU
ಕರ್ನಾಟಕ 2025 ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಆ್ಯಪ್
NUMBER OF CRIME CASES IN KARNATAKA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.