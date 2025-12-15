ETV Bharat / state

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 17,598 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ACCIDENTAL DEATHS IN BENGALURU
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 15, 2025 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ: ಭರತ್​ ರಾವ್​.ಎಂ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದಿನೇ ದಿನೆ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 17,598 ಮಂದಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, 9,450 ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಠಾತ್ ಸಾವು, ವಿಷ ಸೇವನೆ, ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ, ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಅವಘಡಗಳಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿವೆ.

2022ರಲ್ಲಿ 4,137 ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 4,414, 2024ರಲ್ಲಿ 4,597, 2025ರಲ್ಲಿ 4,450 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಹಾಗೂ ದಿಢೀರ್ ಸಾವಿನಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪದೇ ಪದೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಒಟ್ಟು 63 ಬ್ಲಾಕ್​ಸ್ಪಾಟ್​​ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ 53 ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಐಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಏರಿಕೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2022 ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 9,450 ಮಂದಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಸಾವು, ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಸೇವನೆ, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸಾವು, ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಜಿಗಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

2022ರಲ್ಲಿ 2,313 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ಧಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 4,414, 2024ರಲ್ಲಿ 2,403 ಹಾಗೂ 2025ರಲ್ಲಿ 2,364 ಮಂದಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 8,148 ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಿನ್ನತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯುವಜನರಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಯಾದ ಯುವ ಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಧ ಅವಘಡಗಳಿಂದ ಸಾವು:

ವರ್ಷಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
20224,137
20234,414
20244,597
20254,450
ಒಟ್ಟು17,598

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸಾವು:

ವರ್ಷಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
20222,313
20232,370
20242,403
20252,364
ಒಟ್ಟು9,450

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

BENGALURU
SUICIDAL DEATH IN BENGALURU
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು
ACCIDENTAL DEATHS IN BENGALURU

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.