ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸುಧೀರ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ: ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಂಕ್ರದನ
ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕೆ.ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ.
Published : November 2, 2026 at 1:40 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕೆ.ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ್ ನಾಯಕ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸುದೀರ್ ಮೃತ ದೇಹ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?: ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಚೈನ್ , ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಹಾಗೂ ಪರ್ಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗುರುತು ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಮೃತ ಸುಧೀರ್ ಸಹೋದರ ದಂತ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಧೀರ್ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಶವ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದರು" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮಗನನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದ ತಂದೆ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಸುಧೀರ್ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಗ ಸುಧೀರ್ರನ್ನು ನೆನೆದು ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಭಾವುಕರಾದರು.
ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಸುಧೀರ್ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಘಟನೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರೋದೇ ಕಾರಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದ್ ರೀತಿ ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ. 49 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಮಗ ಸಹ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ. ಊರಿನವರು ಯಾರೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದರು.
ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಗಳು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂತಹ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಗನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಇದ್ದ ಹಾಗೇ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಂದು ಮಗ ಸುಧೀರ್ ನೆನೆದು ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದರು.
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