ಎಟಿಎಂ ವಾಹನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ 7.11 ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ : 7 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ 6.97 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಹುತೇಕ ನಾಳೆ ಸಿಎಂಎಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ
ಎಟಿಎಂ ವಾಹನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣ ನಾಳೆ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
Published : June 15, 2026 at 7:03 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಟಿಎಂ ವಾಹನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ 7.11 ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ 9 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಹಣ ನಾಳೆ(ಜೂನ್ 16) ಬಹುತೇಕ ವಾರಸುದಾರರ ಕೈ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ದರೋಡೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಂಎಸ್ ಇನ್ಫೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳವಾರ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಗೂ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆದೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಳು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜತನದಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ 6.97 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿದ್ಧಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಅಶೋಕ್ ಪಿಲ್ಲರ್ - ಡೇರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಎಸ್ ಎಟಿಎಂ ವಾಹನವನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಹಾಗೂ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಎಟಿಎಂ ವಾಹನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ, 7.11 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಎಂಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 14 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ, ಲಾಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 1,328 ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಹಣ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು : ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಠಾಣೆಯ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉಕ್ಕಿನ ಆಲ್ಮೇರಾದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಹಣ ಇಡುವ ಕೊಠಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪಾಳಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
9 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಖಾಕಿ : ಪ್ರಕರಣದ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಜೆ. ಝೇವಿಯರ್ ಸಿಎಂಎಸ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ಹಣ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯಾವ ವಾಹನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ದರೋಡೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ.
ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಗೋವಿಂದಪುರ ಠಾಣೆಯ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯಕ್, ದರೋಡೆ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀಲನಕ್ಷೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಗುರುತು, ಆರೋಪಿಗಳೊಡನೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿ ಗೋಪಾಲ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಿಎಂಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದು, ದರೋಡೆಗೆ ಲಾಜೆಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ, ಎಟಿಎಂ ವಾಹನ ಬರುವಿಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ನೈಜ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರವಿ, ಈತನ ಸಹೋದರ ರಾಕೇಶ್, ಸಹಚರರಾದ ನವೀನ್, ನೆಲ್ಸನ್, ದಿನೇಶ್, ಜಿನೇಶ್ ಎಂಬುವರು ನಕಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಟಿಸಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ದೋಷಾರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
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