ಅಣ್ಣನ ಮರಣದಿಂದ ನೊಂದ ಬ್ರದರ್​​; ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು: 9 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ಗೂಡು ಸೇರಿದರು!

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಇಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

WHITE DOVES SOCIAL ORGANIZATION WHITE DOVES MANGALURU ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ DAKSHINA KANNADA
ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ನಾಗ್ಪುರ ಮೂಲದ ಸುರೇಶ್ ಜುಂಬ್ಲೆ. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 21, 2026 at 1:38 PM IST

Updated : March 21, 2026 at 2:16 PM IST

ಮಂಗಳೂರು: ಮಾನವೀಯತೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅನೇಕ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಅಣ್ಣನ ಮರಣದ ಆಘಾತದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಾಗ್ಪುರ ಮೂಲದ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ ಸುರೇಶ್ ಜುಂಬ್ಲೆ ಅವರು ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ದಾಟಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

WHITE DOVES SOCIAL ORGANIZATION WHITE DOVES MANGALURU ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ DAKSHINA KANNADA
ನಾಗ್ಪುರ ಮೂಲದ ಸುರೇಶ್ ಜುಂಬ್ಲೆ ಅವರನ್ನು ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. (ETV Bharat)

2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವೈಟ್‌ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ಎದ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಊಟ, ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕರೆತಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್ ಜುಂಬ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರ ಮೂಲದವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದೇ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರು, 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಿತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರು. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಸುರೇಶ್ ಜುಂಬ್ಲೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡ್ಮಿನ್ ಸವಿತಾ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾಗ್ಪುರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಸುರೇಶ್ ಜುಂಬ್ಲೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಅಡ್ಮಿನ್ ಸವಿತಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಿರಂತರ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಾವು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾಗ್ಪುರ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ 484ನೇ ಕುಟುಂಬ ಪುನರ್ಮಿಲನವಾಗಿದ್ದು, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು: ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್​ ನರ್ಸಿಂಗ್​ ಹೋಮ್​ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಹಲವು ಮಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 484 ಮಂದಿಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 187 ಮಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯ ರುಷಿನಾಮ್ ಬರಿಬಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಣ್ಣನ ಮರಣದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ಥಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ.

Last Updated : March 21, 2026 at 2:16 PM IST

