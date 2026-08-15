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ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶ ಗಾಯ ಮಾಡುವ ಕತ್ತಿಯಾಗಬಾರದು, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಮುಲಾಮಾಗಬೇಕು: ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್

ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು

DAKSHINA KANNADA ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ 80TH INDEPENDENCE DAY ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2026 at 1:05 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶವೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಮಾಡುವ ಕತ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗಾಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಔಷಧ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಮುಲಾಮಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.

ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಭಾಷಣ, ಮಂಗಳೂರು ನೆಹರು ಮೈದಾನ. (ETV Bharat)

"ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು; ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು": ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸಚಿವರು, "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸುಂದರ ಕನಸಿನ ಸಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳು, ಜಾತಿಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂವಿಧಾನದಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. 'ಭಾರತೀಯತೆ' ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿ" ಎಂದರು.

"ಸಂವಿಧಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕುವ, ಧರ್ಮ ಆಚರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೈತರು, ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಘೋಷಣೆ:

ಮಲ್ನಾಡ್​ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್: "ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮತ್ತು ಯುವಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ಮಲ್ನಾಡ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್' ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಅನುಭವ: "ರೈತಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ವರೆಗಿನ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಲು 'ಗ್ರಾಮ ಅನುಭವ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮವಾಸ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯುವ ಸಂಘ ಮಿಷನ್: "ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಸಬಲೀಕರಣ, ಕ್ರೀಡೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು 'ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯುವ ಸಂಘ'ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ" ಎಂದರು.

ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ: "ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಸನ ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು 'ರೈಸ್​ ಕರ್ನಾಟಕ'ದಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.

ಆಕರ್ಷಕ ಪಥಸಂಚಲನ - ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಬಳಿಕ ತೆರೆದ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಪರೇಡ್​ ನಡೆಸಿ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ನಗರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ (CAR), ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ (DAR), ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ, ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತುಕಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 16ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತುಕಡಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿದವು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಬ್ರಿಜೇಶ್​ ಚೌಟ, ಶಾಸಕರಾದ ಡಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್​, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯರಾದ ಐವನ್​ ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಹೆಚ್ ವಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ್ ಕೆ., ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್
80TH INDEPENDENCE DAY
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
MINISTER UT KHADER SPEECH

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