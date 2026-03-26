ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ; ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು

ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲದಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳು ಉದುರಿ ಹೋಗಿವೆ.

ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರಿರುವುದು (ETV Bharat)
Published : March 26, 2026 at 4:03 PM IST

ಹಾವೇರಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವಿನ ಮರಗಳ ಹೂವುಗಳು ಉದುರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ.

ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲದಕಟ್ಟಿ ರೈತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರ ಮಾವಿನತೋಟದ ಪ್ರತಿಶತ 75ರಷ್ಟು ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳು ನೆಲಸಮವಾಗಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ತೋಟ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದಂತಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಮಾವಿನಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ 5 ರಿಂದ 7 ಟನ್ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಇವರು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರದ ತನಕ ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿನ ಮಾವಿನಮರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರಿವೆ. ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 5 ಟನ್ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಫಸಲು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಮರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಿದ್ದ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ಸಹ ಬಳಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಲು ಸಹ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ರೈತರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು? ಎಂದು ರೈತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ : ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಾವಿನಮರಗಳನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇವರ ತೋಟದ ಮಾವು ಖರೀದಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಸಹ ಇವರ ಮಾವಿನತೋಟಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು 2,50,000ಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಇವರ ಕನಸನ್ನು ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡಿದೆ.

ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರಿವೆ (ETV Bharat)

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 70 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ಜೀವಾಮೃತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಪಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾವಿನಮರಗಳು ನಂತರ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ತೋಟದಲ್ಲಿನ ಮಾವಿನಮರಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಧರೆಗುರುಳಿವೆ.

'ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಮಾವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿನ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಧರೆಗುರುಳಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವರ್ತಕ ವಸೀಂ ಪಾಳಾ.

ಉದುರಿದ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

''ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5,300 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ 3,310 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಾವು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಹೂವು ಒಣಗುವ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುತೇಕ ಮಾವಿನತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಕೆಲ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹೂವುಗಳು ಉದುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹೂವುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದವು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾವಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೂವು ಒಣಗುವ ರೋಗವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸದು. ಈ ರೋಗ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮಾರ್ಗ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾವಿನಮರಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಆ ವರ್ಷದ ಮಾವು ಫಸಲಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಂತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ'' ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳು (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತೋಟ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ರೈತರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೂವು ಒಣಗುವ ರೋಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅತಿಯಾದ ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಇದೀಗ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೈತರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ತೋಟದ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳು (ETV Bharat)

