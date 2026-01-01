ETV Bharat / state

ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಪೂರ್ಣ: ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ತೊಡಕು ನಿವಾರಣೆ

ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ತೊಡಕು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.

RAILWAY ELECTRIFICATION DAKSHINA KANNADA ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸಕಲೇಶಪುರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
ವಿನೋದ್​ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಕಲೇಶಪುರ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್​ ಘಾಟ್​​ ಸೆಕ್ಷನ್​ನ 55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್​​ 2025ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ತೊಡಕು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಬಹುದೀರ್ಘ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಈಗ ಶೀಘ್ರವೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್​ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಚಾಲನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್​ ಚಾಲಿತ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹನುಮಂತ ಕಾಮತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ - ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ಸಕಲೇಶಪುರ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್​ ನಡುವಿನ 55 ಕಿ.ಮೀ. ಘಾಟ್​​ ವಿಭಾಗವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ 57 ಸುರಂಗಗಳು, 226 ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು 108 ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಕ್ರಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭೂ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂ. 93.55 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಐದು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಸ್ಥಾಪನೆಯೂ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣದಿಂದ ರೈಲುಗಳು ಸ್ವಚ್ಛ, ಶಕ್ತಿ ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಾಲನೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಆರಂಭದ ಅನುಕೂಲಗಳು: ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ರೈಲು ಆರಂಭವಾದರೆ ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದ ರೈಲುಗಳು 8-10 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯಾದರೆ, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಅರೆ-ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಇದು 6-7 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಮಂಗಳೂರು ಉದ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ ಹಬ್​​ ಆಗಿದ್ದು, ವೇಗವಾದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಲಭ್ಯ: ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳುಳ್ಳ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣ ನೀಡಲಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಆಗ್ರಹ: ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್​ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್​​​ ರೈಲುಗಳನ್ನು (ಬೆಳಗ್ಗೆ 4, 10 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ) ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್​.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಡಗಾಂವ್​​ (ಗೋವಾ) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಘಾಟ್​ ಸೆಕ್ಷನ್​ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಸದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಕರಾವಳಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ‌ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹನುಮಂತ ಕಾಮತ್ ಅವರು, "ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಮೂರು ರೈಲು ಮತ್ತು ವಿಜಯಪು- ಮಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಒಂದು ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೈಲುಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಕರಾವಳಿ ಜನತೆಯ ಬಹುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಈಗ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಲಿದೆ.

