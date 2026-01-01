ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಪೂರ್ಣ: ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ತೊಡಕು ನಿವಾರಣೆ
ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ತೊಡಕು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.
Published : January 1, 2026 at 5:34 PM IST
ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಕಲೇಶಪುರ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ 55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ತೊಡಕು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಬಹುದೀರ್ಘ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಈಗ ಶೀಘ್ರವೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಚಾಲನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ - ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ಸಕಲೇಶಪುರ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ನಡುವಿನ 55 ಕಿ.ಮೀ. ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ 57 ಸುರಂಗಗಳು, 226 ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು 108 ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಕ್ರಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭೂ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂ. 93.55 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಐದು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಓವರ್ಹೆಡ್ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಸ್ಥಾಪನೆಯೂ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣದಿಂದ ರೈಲುಗಳು ಸ್ವಚ್ಛ, ಶಕ್ತಿ ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಾಲನೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಆರಂಭದ ಅನುಕೂಲಗಳು: ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಆರಂಭವಾದರೆ ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದ ರೈಲುಗಳು 8-10 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯಾದರೆ, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಅರೆ-ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಇದು 6-7 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಮಂಗಳೂರು ಉದ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ ಹಬ್ ಆಗಿದ್ದು, ವೇಗವಾದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಲಭ್ಯ: ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳುಳ್ಳ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣ ನೀಡಲಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಆಗ್ರಹ: ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು (ಬೆಳಗ್ಗೆ 4, 10 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ) ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಡಗಾಂವ್ (ಗೋವಾ) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಸದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಕರಾವಳಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹನುಮಂತ ಕಾಮತ್ ಅವರು, "ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಮೂರು ರೈಲು ಮತ್ತು ವಿಜಯಪು- ಮಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಒಂದು ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೈಲುಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಕರಾವಳಿ ಜನತೆಯ ಬಹುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಈಗ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಲಿದೆ.
