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ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪ್​ ಮಾಡಿದವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಸಚಿವ ಎಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Minister H C Balakrishna
ಸಚಿವ ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 30, 2026 at 3:22 PM IST

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ರಾಮನಗರ: ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರು. ಇದಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಪಿಎಗಳ ಫೋನ್ ಗಳನ್ನೂ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದವರೂ ಇವರೇ. ಇವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಹಾಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.

ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ‌ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತರಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 200 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಯಾರಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.‌

ಹಾಗೆಯೇ ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಮಾಗಡಿಯನ್ನ‌ು ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

RAMANAGARA
ಸಚಿವ ಎಚ್ ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
TELEPHONE TAPPING
MINISTER H C BALAKRISHNA

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