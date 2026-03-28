ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಸೇತುವೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧ: ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಉದ್ಘಾಟನೆ

38 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೂತನ ಸೇತುವೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 28, 2026 at 6:33 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದಾದ ಸೇತುವೆ ಈಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 504 ಮೀಟರ್​​​ ಉದ್ಧದ ಸೇತುವೆ ಇದಾಗಿದೆ. 78 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಸೇತುವೆ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಈ ಅದ್ಭುತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲೋಕ ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹೊಸ ಫೇವರಿಟ್​ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ, ಸ್ಥಳೀಯರ ದಶಕಗಳ ಕನಸು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಮಣ ಸೆಳೆಯುವ ಈ ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನೆ ಕೊಡಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಸೇತುವೆಯು ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇಲ್ಲಿನ ಮನಮೋಹಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಸವಿಯಲು ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಜನರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂಡೋಪ ತಂಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹೊಸ ಕಳೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜನವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಿಜಿ ಗುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಉಳಿಯದೇ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. 1958ರಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ಈ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಫಲವತ್ತಾದ ಜಮೀನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನೆಕೊಡಿಗೆ ನಡುವಿನ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ಎನ್.ಆರ್. ಪುರದಿಂದ ಹೊನ್ನೆಕೊಡಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 30 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 4 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ, ಈ ಸೇತುವೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮತ್ತು ರೈತರ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಉಳಿಯುವುದಲ್ಲದೇ, ಇಂಧನದ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಲಿದೆ.

ಸುಮಾರು 504 ಮೀಟರ್​​ ಉದ್ದದ ಈ ಬೃಹತ್​ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 38 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಜನರ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ಈ ಸೇತುವೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಫಲಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಕಿರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ತನ್ನತ್ತ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಸೇತುವೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯ, ಕೆಎಸ್​ಟಿಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 1958ರಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಗ, ನೂರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ರೈತರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನುಗಳು, ಮಠ ಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಹೊನ್ನೇಕುಡಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಎನ್​​ಆರ್​ಪುರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ 30 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು, ರೋಗಿಗಳು, ಹಿರಿ ಜೀವಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎನ್​ಆರ್​ಪುರವನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

2017ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ 20 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸೇತುವೆ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ 38 ಕೋಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಸರ್ಕಾರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎನ್​ಆರ್​ಪುರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತುಂಬಾ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ, ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ, ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್​ಆರ್​ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗೀರಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಎಂದು ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ, ಕೆಎಸ್​ಟಿಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಈ ಸೇತುವೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

