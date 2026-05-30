ಸಿಎಲ್ಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ: ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಇಂದೇ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡಿಕೆಶಿ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : May 30, 2026 at 1:07 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಇಂದು ನಡೆಯುವ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂದಿನ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಸಭೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಯ, ದಿನಾಂಕ, ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರರನ್ನ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ವರಿಷ್ಠರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ-ಮೂವರು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂದರು.
ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ನಮ್ಮದೇನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಸಿಎಂ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರದೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಳಬರೂ ಬೇಕು, ಹೊಸಬರು ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದರು.
ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಇದನ್ನು ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಿಎಲ್ಪಿ ಆದ ಬಳಿಕ ನೋಡಬೇಕು, ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡದೆಯೋ ಇರಬಹುದು. ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ : ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಯಾರು ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಷ್ಟೇ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಿಎಂ, ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಪಪಡಿಸಿದರು.
