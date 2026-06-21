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ಹೃದಯಾಘಾತ, ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ನಷ್ಟ, 580 ಶುಗರ್: ಯೋಗದಿಂದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ವಿ.ಎಲ್. ರೇಗೋ ಅವರ ಜೀವನಗಾಥೆ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರುವ ಅಪರೂಪದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

YOGACHARYA V L REGO
ಮಂಗಳೂರಿನ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ವಿ.ಎಲ್. ರೇಗೋ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 21, 2026 at 7:30 AM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ. ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಮಗು. ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಫಿಟ್ಸ್ (ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ), ಯೌವನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, 580ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಕೋಮಾದ ಭೀತಿ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಕಷ್ಟ… ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯೋಗವನ್ನು ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಂದು 80ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜರ್ಮನಿ, ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಇಟಲಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ವಿ.ಎಲ್. ರೇಗೋ ಅವರ ಜೀವನಗಾಥೆ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರುವ ಅಪರೂಪದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ವಿ.ಎಲ್. ರೇಗೋ (ETV Bharat)

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾದ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ: ಐವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯವರಾದ ರೇಗೋ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಆದರೆ ಅದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎದುರಾಗಬೇಕಿತ್ತು.

22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇಹವೆಲ್ಲ ಊದಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅದರ ಗಂಭೀರತೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಆ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅವರು ಒಂದೇ ಕಿಡ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Yogacharya V L Rego
ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿತ್ತಿರುವ ವಿ.ಎಲ್. ರೇಗೋ (ETV Bharat)

580 ಸಕ್ಕರೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಕೋಮಾ: 1974ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಎದುರಾಯಿತು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ 580ಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರು ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ವೇ ಜೀವನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಯೋಗಗುರು ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಬದುಕಿನ ತಿರುವಾಯಿತು.

ದೆಹಲಿ ಯೋಗ ತರಬೇತಿಯೇ ಬದುಕಿನ ತಿರುವು: ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೋಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ಗೆ ತೆರಳಿ 15 ದಿನಗಳ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ನಿಂದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಆ ಅನುಭವವೇ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.

Yogacharya V L Rego
ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿತ್ತಿರುವ ವಿ.ಎಲ್. ರೇಗೋ (ETV Bharat)

ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಂಕಷ್ಟ: ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿತು. ಪತ್ನಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗರ್ಭಪಾತವಾಯಿತು. ಮೂರನೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಳು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿತು.

ಹಿಮಾಲಯದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ: ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯುವ ಹಂಬಲ ಅವರನ್ನು 1982ರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಶಿವಾನಂದ ಆಶ್ರಮದವರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಧಾರಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಯೋಗ ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪೂರಕ ವಿಧಾನ ಎಂಬ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು.

Yogacharya V L Rego
ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿತ್ತಿರುವ ವಿ.ಎಲ್. ರೇಗೋ (ETV Bharat)

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಚಲನಚಿತ್ರ: 1986ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್) ಕುರಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಯೋಗ ಥೆರಪಿ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.

ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ವಿಶ್ವಯಾನ: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಗ ತರಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಜರ್ಮನಿಯ ಬ್ಯಾಂಬರ್ಗ್ ನಗರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಷಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಯೋಗವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಯಣ ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಕೆನಡಾ, ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಬಂದ ₹28 ಲಕ್ಷ ನೆರವು: ರೇಗೋ ಅವರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಜರ್ಮನಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು, ಆರು ತಿಂಗಳು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಚರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕಲಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಬದಲಾಗಿ, “ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೆರವು ನೀಡಿ” ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. 1991ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ₹28 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ದೊರೆಯಿತು. ಆ ನೆರವಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ರಾಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಇಂದು ಅದು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡಲಿಲ್ಲ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗೌರವಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೇವೆಯೇ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಯೋಗ ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿತು” ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಇಂದಿಗೂ ಭಾವುಕವಾಗುತ್ತದೆ.

“ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ರೋಗ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಕೋಮಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನನಗೆ 80 ವರ್ಷ. ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಉಳಿಸಿದ್ದು ಯೋಗ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೇಗೋ.

ಅವರ ಬದುಕು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯೋಗವು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಲವಾದ ಆಧಾರವಾಗಬಹುದು.
ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿ.ಎಲ್. ರೇಗೋ ಅವರ ಜೀವನಗಾಥೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ.

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YOGACHARYA V L REGO

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