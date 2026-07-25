ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಯ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು? ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಈ ವರ್ಷ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಶೇ.42.8ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 25, 2026 at 7:15 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜಲಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಯ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿ ಕೆ.ಆರ್. ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ, ಕೊಡಗಿನ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ ಹಾಗೂ ಹಾಸನದ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸದ್ಯ 2015 ಹಾಗೂ 2016ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2026ರಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ 35.689 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಕೇವಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 35.689 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು.
ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನ ಭಾಗಮಂಡಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 10 ಅಡಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿ ರೈತರು ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರೈತರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ: 2026ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ, 2015 ಮತ್ತು 2016ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಳ ದಸರಾವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿ ದಸರಾ ಆಚರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 124.8 ಅಡಿ ಇದ್ದು, ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 92.9 ಅಡಿ ನೀರಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 84 ಅಡಿಯಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 51.9 ಅಡಿ ನೀರಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡಗಿನ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 129 ಅಡಿ ಆಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 117 ಅಡಿ ನೀರಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೊರೂರಿನ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 117 ಅಡಿ ಆಗಿದ್ದು, ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 98 ಅಡಿ ನೀರಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಶೇ.42.8ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ: ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರದ ಛಾಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಯ ನಾಲ್ಕು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಒಪ್ಪಂದ ಈಗ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮಳೆರಾಯ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದರಷ್ಟೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಯ ನಾಲ್ಕು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 35 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಮಳೆರಾಯ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದರಷ್ಟೇ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕ್ಯಾತೆ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ.
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