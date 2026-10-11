ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರೆ, ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದರು.
Published : October 11, 2026 at 3:47 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರೆ, ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 13 ಕೋಟಿ ಜನ ಮತದಾರರನ್ನು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3.5 ಕೋಟಿ ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ. ಡಬಲ್ ಹೆಸರಿದ್ದವರು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಬಲ್ ಇದ್ದೋರನ್ನೂ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ?. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ 50 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಡಿಲಿಟ್ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಖುಷಿಪಡಿಸಲು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ರಾಜ್ಯದವರು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಎಸಿ, ಡಿಸಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರು 90 ಸಾವಿರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿವೆ ಅಂದ್ರು ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ 50 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು, ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡದಿರೋದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅಂಬಾನಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗ ಯಾರೇ ಬಂದರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳು ಇವೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಬಿ ಡಾಟಾ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 250 ರೂಪಾಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ನೆಟವರ್ಕ್ ಇರಬಹುದು. ದೇಶದಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5ಜಿ ನಾವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೊದಲು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 6ಜಿ ಅನ್ನೂ ನಾವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಆಸೆ ಇರುವ 60 ವರ್ಷದ ಯಂಗ್ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಹೆದರಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕಗೆ ರತ್ನಗಂಬಳಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಸ್ಕ್ ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಬೈದಾ ಅಂತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆ, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜೋಶಿ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
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