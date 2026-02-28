ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬೊಂಬೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ; ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆ ತಯಾರಕರು!
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಬಳಿಕ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ತೀವ್ರ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಿರುವ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 28, 2026 at 4:56 PM IST
ವರದಿ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿಕ್ ಮುಲ್ಲಾ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೊಂಬೆಗಳ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆ ಮೂಲಕ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಇಂದು ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಬಳಿಕ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಶೇ. 60ರಿಂದ 70ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಿರುವ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ನಮಗೆ ಶಾಪವಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರುವುದು ದುಸ್ತರವಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಕರಾದ ಅರೀಫ್.
ಬೊಂಬೆಗಳ ನಾಡು ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ನಡುವೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಬಹುತೇಕರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮರದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ 2023ರಿಂದ ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಊರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಹಳೆಯ ರಸ್ತೆಗೆ ವಾಹನಗಳು ಬಾರದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ವಾರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ದಸರ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗೆಲ್ಲಾ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ವಾರಾಂತ್ಯವೂ ನಮಗೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಂತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ತಿಂಗಳಾದರೂ 100 ಗ್ರಾಹಕರು ಬಾರದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಝರ್ ಅಲಿ.
ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನೂ ಸಹ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಲು ಹಳೆಯ ಆಟಿಕೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು, ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಗಮನ ಪಡೆದು ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರೂ ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಓಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ತಲುಪುವ ಮನಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬಲವಂತದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತುಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ಗೊಂಬೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಯಂತ್ರ ನಿರ್ಮಿತ, ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ ಆಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರವೇಶವೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕಲೆ: ಕೈಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಮರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೆರುಗೆಣ್ಣೆ ರೂಪದ ಆಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಶತಮಾನಗಳ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಆಟಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಆಟಿಕೆಗಳು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ. ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ಆಟಿಕೆಗಳ ಬಣ್ಣ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ತರಕಾರಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಆರೀಫ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಟಿಕೆಗಳು 2005 ರಲ್ಲಿ ಜಿಐ (ಭೌಗೋಳಿಕ ಗುರುತಿನ) ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
1992ರಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಿಕೆ ತಯಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಆಟಿಕೆಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಆಟಿಕೆಗಳು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ 100 ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು 15 ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 1,000 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಕೈಯಿಂದಲೇ ಪಾಲೀಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನೀಡುವ ಅಂತಿಮ ಆಕಾರವನ್ನು ಯಾವ ಯಂತ್ರವೂ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಖಾಸಗಿ ಶೋರೂಂ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಹಮೀದ್, ಭಾರತ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹನುಮಾನ್ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅವರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸಿತು ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲ: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆಟಿಕೆ ಉದ್ಯಮವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಳೆಗುಂದುತ್ತಿದೆ. ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿಈ ಆಟಿಕೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು 10 ಸಾವಿರ ಜನರು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಕೇವಲ 2000 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಅಜಯ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಾತ್ರ ಊಟ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಮೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ₹45ಸಾವಿರ ಹೊಂದಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಾಲಗಳು, ಟೂಲ್ಕಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅದು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಾಯಕತೆ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಮಹಿಳಾ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಾದ ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ವೀಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕರು 8-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಪಡಿತರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಲೇತ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ, ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಬೇಕಿದೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ: ಇಲ್ಲಿನ ಕುಶಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಟಿಕೆ ತಯಾರಕರಿಗೆ ನೆಲೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕಲಾ ನಗರ ಕರಕುಶಲ ಕಾಲೋನಿ ಈಗ ಅವನತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 90ರಷ್ಟು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಾಲೋನಿ ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೂಲ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೀಫ್.
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚೀನಿ ಆಟಿಕೆಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವು ದಿನಗೂಲಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 250–300 ರೂ.ಗಳಿಂದ 750–800 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಎಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನೇಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಝರ್.
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನೇರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಈಗ ಸಂಘವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ದಾನಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರವೇಶ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಾಲಗಳು, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಬೇಕಿದೆ. ಈ ಕಲೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ನಷ್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪರಂಪರೆಯೇ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
