ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಕೋಟೆಯ ಗಾಳಿಕೆರೆಯ ಕೆಂಚರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾತ್ರೆ ; ಇದಕ್ಕಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಇತಿಹಾಸ

ಕೋಟೆಯ ಗಾಳಿಕೆರೆಯ ಕೆಂಚರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾತ್ರೆಯು ಸಂಭ್ರಮ-ಸಡಗರದಿಂದ ನಡೆದಿದೆ.

ಕೋಟೆಯ ಗಾಳಿಕೆರೆಯ ಕೆಂಚರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 24, 2026 at 4:00 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಸಂಗಮವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಮಲೆನಾಡಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತ್ರೆಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಕೋಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶ್ರೀ ಗಾಳಿಕೆರೆ ಕೆಂಚರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಇದೀಗ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕಥೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿವೆ.

ನಗರದ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಗರವೇ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಜನಸಾಗರ, ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆ, ವರ್ಣರಂಜಿತ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್‌, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾದ್ಯಗಳ ಘೋಷ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷಗಳು ನಗರದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಭಕ್ತಿಮಯವಾಗಿಸಿತು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು 'ಒಮ್ಮೆ ಈ ಜಾತ್ರೆ ನೋಡಿದರೆ ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಕೆಂಚರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಮೂರು ಬೆಟ್ಟದ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕವೇ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಖರವಾದ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಯ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಮುಳ್ಳಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗದ್ದುಗೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಕೆಂಚರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನ ಗಿರಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸೀತಾಳಗಿರಿಯ ಸೀತಾಳ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 'ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಜಾತ್ರೆ ನೆರವೇರಲಿ' ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಧಿ -ವಿಧಾನಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಗಾಳಿಕೆರೆಯ ಕೆಂಚರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಹಾಗೆಯೇ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಬೆಟ್ಟದ ದೇವರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗದ್ದುಗೆಯಿಂದಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ದೇವರ ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ಜಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀ ಶಕುನಗಿರಿ ರಂಗನಾಥನ ಬಂಟನಾದ ಶ್ರೀ ಗಾಳಿಕೆರೆ ಕೆಂಚರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೋಟೆಯ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾ, ಕಾಮಧೇನು ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಜನರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಳಿಕೆರೆಯ ಕೆಂಚರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಜನರು (ETV Bharat)

ಜಾತ್ರೆ ಗಂಗೆ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬಲಿ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಬೀದಿ ಉತ್ಸವ, ಮಹಾ ಸುದರ್ಶನ ಯಾಗ, ಓಕುಳಿ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೋಟೆ ಗಾಳಿಕೆರೆ ಕೆಂಚರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟದ ದೇವರುಗಳ ನಂಬಿಕೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಹೋತ್ಸವವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

