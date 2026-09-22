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ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಕೇವಲ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್

ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಕೇವಲ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳಿದರು.

YADUVEER WADIYAR
ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 6:02 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 6:28 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಕೇವಲ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಕುಳಿತು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಇದೇನು ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕೊಡಗು ಭಾಗದ ಜನರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು: ಮೈಸೂರಿನ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ನಾವು ಜನರ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ಜೋನ್​ ಜೀರೋ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ; ಈಗ ನೀಡಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಕೇವಲ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೊಡಗು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 53 ರಿಂದ 55 ಗ್ರಾಮಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಈ ವರದಿ ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲ. 57 ಸಾವಿರ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆನ್​ಲೈನ್​​ನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್, ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ: ಆನ್​ಲೈನ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 21ರಿಂದ ದಸರಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಂಬೂಸವಾರಿ, ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಪೆರೇಡ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ ಶೋ ಟಿಕೆಟ್​​ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಯದುವೀರ್​, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಮಗ್ಯಾರಿಗೂ ಈ ಪಾಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಏನೂ ಬೇಡ. ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೋರ್ಟಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಬರ್ ಸಹಿತ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ, ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ, ಪಾತ್ರವೂ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಅದೇನು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅದನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಸಂಸದ ಯಧುವೀರ ಒಡೆಯರ್​ ಹೇಳಿದರು.

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Last Updated : September 22, 2026 at 6:28 PM IST

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ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ
ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ
YADUVEER WADIYAR

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