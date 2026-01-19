ETV Bharat / state

ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಹನೆ ಕೆಣಕಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆಯುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ ದೇವ

ಜನನಾಯಕ ಎಳಿಚ್ಚಿ ಕಳಗಂ ಸಿಂಬರಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

the-kannada-jagruti-vedike-has-protested-against-eluchi-kalagam-silambarasan
ಜನನಾಯಕ ಎಳಿಚ್ಚಿ ಕಳಗಂ ಸಿಂಬರಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 19, 2026 at 2:19 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು (ಆನೇಕಲ್) : ಮಧುರೈ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 14ರಂದು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಕೆಣಕಿದ್ದ ಜನನಾಯಕ ಎಳಿಚ್ಚಿ ಕಳಗಂ ಸಿಂಬರಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರು - ಹೊಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಟೋಲ್​​ನಿಂದ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಗೋಪುರದ ಬಳಿ ಬಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲಂಬರಸನ್ ಫೋಟೋ ಸುಟ್ಟು, ಹರಿದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥದೇವ ಅವರು, 'ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ತೆರಳುವ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳನ್ನ ತಡೆದು ಈರೋಡಿನ ಸಿಲಂಬರಸನ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಎಸಗುವುದಲ್ಲದೇ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ವಾಚಾಮಗೋಚರವಾಗಿ ನಿಂದಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಊರ ಮುಂದಿನ ಸೋಬೇರಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈರೋಡಿನ ಎಸ್​​ಪಿಗೆ ಮನವಿ:​​​ ಈ ಕತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈರೋಡಿನ ಎಸ್​​ಪಿ ಸುಜಾತ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಸಿಲಂಬರಸ್ ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಕನ್ನಡಿಗರ ಕುರಿತು ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ನಾವೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದು ತಮಿಳುಗರನ್ನ ಕೆಣಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ನಾಯಕನಾಗುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟಕ್ಕೆ ಅವಮಾನಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವ ಆಶಯವನ್ನು ಸಿಲಂಬರಸನ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈರೋಡಿನ ಎಸ್ಪಿ ಇಂತಹವರನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಾದರೂ ಸಿಲಂಬರಸನ್ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಹನೆಯನ್ನ ಕೆಣಕಿರುವ ಇವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೆರವೇರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಸ್ಸಿ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಟಾಪಟ್ ರವಿ, ಕಜಾವೇ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿಲಂಬರಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

