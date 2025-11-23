ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಧೂಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ ಮೂರ್ತಿಗಳು; ಅವನತಿಯತ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ಭವ್ಯ ದೇವಾಲಯ
ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ : ಅದು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ. ಈ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1500 ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿವೆ. ದೇವಾಲಯದ ಒಂದೊಂದು ಕಂಬಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಧೂಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇದೀಗ ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ನಿಧಿ ಆಸೆಗಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯವನ್ನೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಯ್ಸಳರು ಹಾಗೂ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತಗೊಂಡ ದೇವಾಲಯ : ಈ ಕುರಿತು ಇತಿಹಾಸ ಆಸಕ್ತರಾದ ಪುರಂದರ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಈ ಲೋಕಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯ ಹಿಂದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಗ್ರಹಾರ ಆಗಿತ್ತು, 07 ಮತ್ತು 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ದೊರೆ 2ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಲೋಕಮಹಾದೇವಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಏಳು ತೂಬಿನ ಕೆರೆಯಿಂದಲೇ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
''ಕ್ರಿ. ಶ. 1152-58 ರಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಈ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳರ ದೊರೆ ತ್ರಿಭುವನ ಮಲ್ಲನ ಕಾಲದ ಶಿಲಾ ಕಂಬದ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆರೆ ಕೊಡಿ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ದೇವಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳೂ ಇವೆ. ದೇವನಗರಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಈ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಶಿಲಾ ಕಂಬದ ಶಾಸನಗಳಿವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಈ ದೇವಾಲಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಸಿ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಡಾ. ಸುಬುದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ನಾಡಿಗ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬಿರಾಜಶೇಖರಪ್ಪನವರು ಈ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಆಸಕ್ತರಾದ ಪುರಂದರ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಗವಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು: ''ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಿಂಡಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಬಸವಣ್ಣನ ಕೊಂಬಿನ ಮಧ್ಯೆದಿಂದ ಲಿಂಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ, ಕೌತುಕ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಶಿಸಿಹೋಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಆಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ 10-20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನೂ ನೀಡ್ತಿದ್ದರು. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಪುರಂದರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾನಿ, ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದ ದೇವಾಲಯ: ಇದು ಶಿವಲಿಂಗ ಕೇಂದ್ರಿತ ಗುಡಿ. ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಸಾದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಶಿಲ್ಪ, ಗಣಪತಿ, ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣಮೂರ್ತಿ, ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ವಿಗ್ರಹ, ನವರಂಗ, ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ಇವು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇವಾಲಯ ಇದೀಗ ಅವಸಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ದುರಂತ ಎಂದರೆ ನಿಧಿ ಶೋಧಕರು ನಿಧಿಗೆ ಶೋಧ ಮಾಡಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ. ಶ. 1152 ರಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 1000-1500 ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿವೆ. ಬಿ. ಎಲ್. ರೈಸ್ ಅವರು 1936 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಸಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸ, ಶಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 7 ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪುರಂದರ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕೂಗು : ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಎಂ. ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮೊದಲು ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇದನ್ನು ಜೋರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ, 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ದೇವಾಲಯ ಇದು. ನಂದಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೂ ಭಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಿಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವವರು, ಕೇಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ, ದೇವಾಲಯ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
