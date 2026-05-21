ಗಂಗಾವತಿ: 10 ಜನರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ
ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ.
Published : May 21, 2026 at 7:43 AM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ದೇಶದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸದಾನಂದ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ಗಮಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸದಾನಂದ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿವರೆಗೂ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರ ವೃತ್ತಿ. ಈ ವೃತ್ತಿಯ ಘನತೆ-ಗೌರವ ಕಾಪಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಕೀಲನ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ವಕೀಲರೇ ಸಚಿವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವಕೀಲರೇ ರಚಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅದು ವಿಧಾನಸಭೆ, ಲೋಕಸಭೆಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿ ಕಾನೂನು ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಕೀಲರ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಾಯ್ಕ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಹಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು: ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುಸಾಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಕೆಲ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಗಂಗಾವತಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ವಿ.ಎನ್. ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಮಂಜೂರಾದ ಬಳಿಕ ಇದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಳಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನ್ಯಾ. ಸದಾನಂದ ನಾಯ್ಕ್ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವರು ನಿದ್ದೆ, ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಇಲ್ಲವೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ವೃತ್ತಿನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಖಾತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ತಪತಿಯಿಂದ ಬಾಂಡ್: ಅಂಜನಾದ್ರಿಯ ಆಭರಣಗಳ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ತೆರೆ