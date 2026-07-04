20 ದಿನ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ, ಚೀನಾ ದೇಶ ಪ್ರವೇಶ: ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಏರಿಬಂದ್ರು ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರು!
ಡಾ. ಚನ್ನಸಿದ್ಧರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ(ಪರಿಕ್ರಮ) ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 4, 2026 at 5:42 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಪಂಚಪೀಠದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾ. ಚನ್ನಸಿದ್ಧರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ದೇಶದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ, ಚೀನಾ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪರಿಕ್ರಮ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಭಾವ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಯವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ತೀರ್ಥ ಹಾಗೂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಭಕ್ತರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು.
20 ದಿನ, ನೇಪಾಳ, ಚೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರವೇಶ: 20 ದಿನದ ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರು ಅವರು ನೇಪಾಳ, ಚೀನಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಹಾಗೂ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ 18,741 ಅಡಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರುವಾಗ ದುರ್ಗಮ ದಾರಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆಯೂ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರು ಅವರು ಕೆಲ ಮಠಾಧೀಶರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಚೀನಾ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪರಿಕ್ರಮ ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ದಿವ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಪರ್ವತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಏರಲು ಹೋಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪಾದ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಪರ್ವತ ಅದು" ಎಂದರು.
"ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಎತ್ತರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೋದವರು ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪರ್ವತವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರ್ವತ, 'ಕಾಸ್ಮೀಕ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಕೇಂದ್ರ' ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದಿಂದ ಕೈಮುಗಿದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕೈಲಾಸ ನಾಥನ ಕರೆ ಪಂಚಪೀಠದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ ಸಾಹಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ದೊರೆತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಕ್ರಮ (ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ) ಇರಲಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಅಪರಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ 12 ಕಿಮೀ, ಎರಡನೇ ದಿನದದ್ದೇ ಬಹಳ ದುರ್ಗಮಯವಾಗಿರುವ ದಾರಿ ಇರಲಿದೆ. 18,741 ಅಡಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರುವಾಗ ದುರ್ಗಮಯ ದಾರಿ ಇರಲಿದೆ. ಅ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿದಾದ ಪರ್ವತಗಳ ಕಣಿವೆಗಳಿರಲಿವೆ. ಅಲ್ಲಿದ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದೇ ಒಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಜೊತೆ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚರಲಿದೆ. ಹತ್ತುವ ಸಾಹಾವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಫಾಲ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವುಗಳು ಇಡೀ ಪರಿಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಪರ್ವತದ ಪರಿಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಠಾಧೀಶರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡದವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದವರು ಪರಿಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿರುವ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಅನಾರೋಗ್ಯ, ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
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