ETV Bharat / state

ಕೇವಲ 15 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು 'ಪದ್ಮಶ್ರಿ' ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾ.ಸುಶೀಲಮ್ಮನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

1975ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಡಾ.ಎಸ್.ಜಿ.ಸುಶೀಲಮ್ಮನವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ.

The Inspiring Story of Padma Shri Awardee Dr S G Susheelamma: A 50-Year Journey of Service, Dedicated to Empowering Children and Communities
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಡಾ.ಎಸ್.ಜಿ.ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 26, 2026 at 8:32 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅದೊಂದು ಕಾಲ. ಕೇವಲ 15 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಬಡವರು, ಅನಾಥರು, ನಿರಾಶ್ರಿತ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ. 1975ರಲ್ಲಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಡಾ.ಎಸ್.ಜಿ.ಸುಶೀಲಮ್ಮನವರ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ.

"ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಂಬಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ತಳ್ಳಿತು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹಣ, ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಮನ್ನಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಡಾ.ಎಸ್.ಜಿ.ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.

The Inspiring Story of Padma Shri Awardee Dr S G Susheelamma: A 50-Year Journey of Service, Dedicated to Empowering Children and Communities
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಡಾ.ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ (ETV Bharat)

ಕೇವಲ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸೇವಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸುಶೀಲಮ್ಮ, "ಈ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈಗ ಜನರು ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು" ಎಂದರು.

The Inspiring Story of Padma Shri Awardee Dr S G Susheelamma: A 50-Year Journey of Service, Dedicated to Empowering Children and Communities
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಡಾ.ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ (ETV Bharat)

"ನಾಡಿನ ಬಡವರು, ಅನಾಥರು, ನಿರಾಶ್ರಿತ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 1975ರಲ್ಲಿ ಕಾಂತಮ್ಮ ಎಂಬುವರೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 15 ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವಾ ಆಶ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪವಾಡವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಹಣವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆರೆಯ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತೆ ಬರುವ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡತೊಡಗಿದೆವು. ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆದಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡೆವು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದೆವು. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು. ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು".

The Inspiring Story of Padma Shri Awardee Dr S G Susheelamma: A 50-Year Journey of Service, Dedicated to Empowering Children and Communities
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಡಾ.ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ (ETV Bharat)

"ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸೇವಾ ಕೆಲಸಗಳು ಆಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದೆವು. ದೈವಲೀಲೆ ಎಂಬಂತೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಹತ್ತಾರು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸೇವಾ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆಶ್ರಮವು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

The Inspiring Story of Padma Shri Awardee Dr S G Susheelamma: A 50-Year Journey of Service, Dedicated to Empowering Children and Communities
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಡಾ.ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ (ETV Bharat)

ಸೇವಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಿಡಿ: ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಂಬ ಕಿಡಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, "ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿಧಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದು ಈಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ಇದುವೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಆಯಿತು. ಸೇವಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮೊದಲ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದೇ ದಿನ ನಾನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ನಂತರ ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು" ಎಂದು ಡಾ. ಸುಶೀಲಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದರು.

The Inspiring Story of Padma Shri Awardee Dr S G Susheelamma: A 50-Year Journey of Service, Dedicated to Empowering Children and Communities
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಡಾ.ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ (ETV Bharat)

"ಆ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿತು. ಮೂರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಆಶ್ರಮವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಯಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಕೆಲವರು ವೈದ್ಯರು, ಕೆಲವರು ವಕೀಲರು, ಕೆಲವರು ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳಾದರು. ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ, ಆಶ್ರಮವು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತು. ಪಾಪಡ್, ಸಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದುಕಲು ದಾರಿ ಆಯಿತು. ಗೌರಯುತವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾವಂಬಿ ಜೀವನ ಬದುಕು ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದೆವು. ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು" ಎಂದು ಡಾ. ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.

The Inspiring Story of Padma Shri Awardee Dr S G Susheelamma: A 50-Year Journey of Service, Dedicated to Empowering Children and Communities
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಡಾ.ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ (ETV Bharat)

"ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದವು. ಮುಂದೆ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಿತು. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್​ ಅದರ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಹಿಳಾ ರೈತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ 5,000 ರೂ.ಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲಾಗದು. ಹೀಗೆಯೇ ಒಂದೊಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಸೇವಾ ವೃತ್ತಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿತು" ಎಂದು ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.

The Inspiring Story of Padma Shri Awardee Dr S G Susheelamma: A 50-Year Journey of Service, Dedicated to Empowering Children and Communities
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಡಾ.ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ (ETV Bharat)

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: "ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 60 ಲಕ್ಷ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ನಾವು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆಶ್ರಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಹಲವು ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಡಾ.ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿದರು.

The Inspiring Story of Padma Shri Awardee Dr S G Susheelamma: A 50-Year Journey of Service, Dedicated to Empowering Children and Communities
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಡಾ.ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಶೀಲಮ್ಮನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ (ETV Bharat)

ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ: "ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ, ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲು. ನಮ್ಮ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸೇವೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಸಹಜ. ಅಲ್ಲಿ-ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಗಳಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಸಾಲಸೂಲ ಮಾಡದೇ ಬದುಕುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ನನ್ನ ನಿಲ್ದಾಣವಲ್ಲ. ಪಯಣ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿವೆ. ಈ ಸೇವಾ ಪ್ರಯಾಣ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೋ ಅದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗದಗ: ನಿಧಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನ; ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ

TAGGED:

SG SUSHEELAMMA LIFE JOURNEY
PADMA SHRI AWARDEE
ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ
BENGALURU
INSPIRING STORY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.